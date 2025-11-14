В Санкт-Петербурге открылась экспозиция «Это наш «Зенит»! Это Петербург!»

На улицах Санкт-Петербурга открылась экспозиция, посвященная 100-летию клуба — «Это наш «Зенит»! Это Петербург!». «Это диалог между архитектурой лучшего города мира и органично вписанной в нее эстетикой футбола», — сообщает пресс-служба клуба. На снимках петербургского фотографа Александра Петросяна представлена жизнь сине-бело-голубых в 2025 году. Выставка возле Большого Гостиного двора будет доступна до 12 января 2026 года.