В Санкт-Петербурге открылась экспозиция «Это наш «Зенит»! Это Петербург!»

14 ноября, 17:58
На улицах Санкт-Петербурга открылась экспозиция, посвященная 100-летию клуба — «Это наш «Зенит»! Это Петербург!».
«Это диалог между архитектурой лучшего города мира и органично вписанной в нее эстетикой футбола», — сообщает пресс-служба клуба.
На снимках петербургского фотографа Александра Петросяна представлена жизнь сине-бело-голубых в 2025 году. Выставка возле Большого Гостиного двора будет доступна до 12 января 2026 года.
Инсайды 100% !!
,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
14.11.2025