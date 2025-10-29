Видео
29 октября, 13:55

В Санкт-Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на Мостового

Игнат Заздравин
Корреспондент

В Санкт-Петербурге задержаны еще двое подозреваемых в покушении на похищение футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Мостового, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Один из задержанных за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей.

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

Андрей Мостовой.Ужас недели: Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Футболист «Зенита» отбился и убежал
Источник: Следственный комитет РФ
16

  • ONIKAN2013

    Ну, хоть немного общество почище станет. Пусть даже ненадолго.

    30.10.2025

  • alexb2025personal

    Ну это же надо быть такими идиотами, чтобы охотиться на зятя какого-то депутата, когда в пяти шагах живут судьи Конституционного суда, да и вообще-то не всегда в заперти сидят, а еще и собачек выгуливают. Сейчас, конечно, не так, как раньше, но на Автозаводской когда-то гулял с собачкой Валентина Иванова и замминистра. Ничего, ходили по магазинам, в том числе и с авоськой.

    30.10.2025

  • Циничный

    Ну они конченые дебилы эти похитители. Даже если отсечь - почему и зачем. Вот как они это себе представляли? Какой то план похищения у них был? Мостовой - игрок основы Зенита. Он очень "спортсменистый" - во-первых. Уже трудно похитить. А потом... Полиция, служба безопасности клуба, служба безопасности Газпрома, и, наверняка на таком уровне и ФСБ! Эти дебилы-похитители как это себе представляли, даже если удастся затолкать спортсмена! в их машину? А что дальше? Писец - какие же дебилы эти "похитители"!!!

    29.10.2025

  • Динамов

    Позательно публично казнить всех участников ОПГ на Красной Площади четвертованием! И объявить, что каждый каждый участник любой ОПГ на территории России автоматически приговаривается к такой же казни, если в течение 1 суток не явится с повинной в СК. ТАК надо очищать страну, а не как наше никакущее МВД, преступников в тюрьмах РАЗМНОЖАТЬ!

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Везде живут :)

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Эцллопы, но не совсем :) ... и ... и .... порадытся очень благородные люди, но оне увольняются.... Там людей всехтта м акой кошемар... как, впрочем, иаке склоки, й всехкак впрочем, и людей всех :)

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Ме зять писал, из Москвы" "Поможем;):)!)))/

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Я тоже хотел... :)/ Я н7много спартач :)

    29.10.2025

  • Mario Nikitin

    Сдается господа...это была комедия

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Аплодисменты, причем стоя!!! Так работали же дилетантики для массовочки и выкормыши! Даже соплю не всморкнули.

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Андрюшек перепутали. Хотели нарцисного по "просьбе" Барановской доставить к приставам. Но в темноте малость дали маху.

    29.10.2025

  • m_16

    Депутатский зять - не хрен собачий.

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Какие же дебилы! Уму непостижимо просто. Зятя депутата, игрока ФК. Они что, думали что в Колумбии или Мексике живут? По 10-ке на рыло.

    29.10.2025

  • Ю.Ю.

    Иногда просто поражает, как продуктивно работают наши правоохранительные органы. Жаль, что только иногда...

    29.10.2025

