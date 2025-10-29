В Санкт-Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на Мостового

В Санкт-Петербурге задержаны еще двое подозреваемых в покушении на похищение футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Мостового, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Один из задержанных за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей. Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших. Ужас недели: Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Футболист «Зенита» отбился и убежал

ONIKAN2013 Ну, хоть немного общество почище станет. Пусть даже ненадолго. 30.10.2025

alexb2025personal Ну это же надо быть такими идиотами, чтобы охотиться на зятя какого-то депутата, когда в пяти шагах живут судьи Конституционного суда, да и вообще-то не всегда в заперти сидят, а еще и собачек выгуливают. Сейчас, конечно, не так, как раньше, но на Автозаводской когда-то гулял с собачкой Валентина Иванова и замминистра. Ничего, ходили по магазинам, в том числе и с авоськой. 30.10.2025

Циничный Ну они конченые дебилы эти похитители. Даже если отсечь - почему и зачем. Вот как они это себе представляли? Какой то план похищения у них был? Мостовой - игрок основы Зенита. Он очень "спортсменистый" - во-первых. Уже трудно похитить. А потом... Полиция, служба безопасности клуба, служба безопасности Газпрома, и, наверняка на таком уровне и ФСБ! Эти дебилы-похитители как это себе представляли, даже если удастся затолкать спортсмена! в их машину? А что дальше? Писец - какие же дебилы эти "похитители"!!! 29.10.2025

Динамов Позательно публично казнить всех участников ОПГ на Красной Площади четвертованием! И объявить, что каждый каждый участник любой ОПГ на территории России автоматически приговаривается к такой же казни, если в течение 1 суток не явится с повинной в СК. ТАК надо очищать страну, а не как наше никакущее МВД, преступников в тюрьмах РАЗМНОЖАТЬ! 29.10.2025

Petr Bitkin Везде живут :) 29.10.2025

Mario Nikitin Сдается господа...это была комедия 29.10.2025

Dmitriy Nekrasov Аплодисменты, причем стоя!!! Так работали же дилетантики для массовочки и выкормыши! Даже соплю не всморкнули. 29.10.2025

Saiga-спринтер Андрюшек перепутали. Хотели нарцисного по "просьбе" Барановской доставить к приставам. Но в темноте малость дали маху. 29.10.2025

m_16 Депутатский зять - не хрен собачий. 29.10.2025

Dmitriy Nekrasov Какие же дебилы! Уму непостижимо просто. Зятя депутата, игрока ФК. Они что, думали что в Колумбии или Мексике живут? По 10-ке на рыло. 29.10.2025