В «Сассуоло» заявили, что находятся в хороших отношениях со «Спартаком»: «Это топ-клуб»

Сегодня, 14:15
Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, сможет ли «Спартак» приобрести игрока клуба в зимнее трансферное окно.
— Если зимой Спартак захочет приобрести игрока, это возможно?
— На данный момент у нас нет игроков, которые хотят уйти, все сконцентрированы на игре в серии а. Тем более до открытия трансферного окна еще два месяца.
— Вы лично разговаривали с кем-то из представителей «Спартака»?
— Скажу так: «Спартак» — это топ-клуб. У нас хорошие отношения со всеми топ-клубами мира.
Также Росси объяснил, почему летом 2023-го защитник Рожерио не перешел в «Спартак».