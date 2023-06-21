В сборной Киргизии отреагировали на информацию о переходе Алмазбекова в «Рубин»

Пресс-менеджер сборной Киргизии Жыпара Исраилова прокомментировала информацию о переходе полузащитника Бекназа Алмазбекова в «Рубин».

«Мы не можем утверждать, что Бекназ Алмазбеков перешел в «Рубин», — цитирует Sport24 Исраилову. — Знаем, что футболист на стадии переговоров. Какой именно клуб пока не разглашается. Как будет известно окончательно, мы сообщим».

В сезоне-2022/23 Алмазбеков выступал за молодежную команду «Галатасарая». 17-летний полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 5 результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 «Рубин» занял первое место в турнирной таблице первой лиги с 69 очками в 34 матчах и вернулся в РПЛ после одного года отсутствия.