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Сегодня, 15:44

В Сербии назвали Йокановича хорошим тренером. При нем «Динамо» идет на 7-м месте

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Сербский агент Деян Йоксимович прокомментировал корреспонденту «СЭ» работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Тяжело сказать, провалился ли Йоканович. Он очень хороший как человек: мы когда-то играли вместе, и я это точно знаю. Как тренер, думаю, он тоже хороший. Но почему такие результаты у «Динамо» — вопрос не ко мне», — сказал Йоксимович «СЭ».

54-летний сербский специалист возглавляет московский клуб с июня 2022-го. На данный момент московский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

По информации «СЭ», контракт Йокановича с «Динамо», который завершается по окончании этого сезона, может быть продлен только в случае достижения прописанной в нем турнирной задачи — места в тройке призеров.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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