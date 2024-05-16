В Сербии оценили назначение Станковича в «Спартак»

Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал «СЭ» назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» с сезона-2024/25.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая.

«Спартак» – по-прежнему сильный клуб. Не могу предсказать, удастся ли им стать чемпионом России с Деяном Станковичем. Но стать чемпионом с ним – будет серьезный вызов! Российские игроки воспользуются его опытом игры и работы в итальянском чемпионате. Если Деян станет чемпионом России в качестве главного тренера «Спартака», то впоследствии это будет его визитной карточкой. Такой опыт не помешает ему работать в странах Западной Европы», – сказал Цветкович «СЭ».

«Спартак» в середине апреля уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. С того момента командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.