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Сегодня, 10:02

В Сербии считают, что в «Спартаке» Станкович будет чувствовать себя как дома

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о тренерском опыте Деяна Станковича, который летом возглавит «Спартак».

«У «Црвены Звезды» и «Спартака» братские отношения. Думаю, Деян будет чувствовать себя как дома. Как тренер он, конечно, пользуется своим футбольным опытом. А тренерский опыт он уже получил в Сербии, Италии, Венгрии. Он уже не новичок в этой профессии. «Спартак» получил тренера с хорошей перспективой», — сказал Цветкович «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

После 28 туров красно-белые под руководством и.о. главного тренера Владимира Слишковича набрали 46 очков и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
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