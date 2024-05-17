В Сербии считают, что в «Спартаке» Станкович будет чувствовать себя как дома

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о тренерском опыте Деяна Станковича, который летом возглавит «Спартак».

«У «Црвены Звезды» и «Спартака» братские отношения. Думаю, Деян будет чувствовать себя как дома. Как тренер он, конечно, пользуется своим футбольным опытом. А тренерский опыт он уже получил в Сербии, Италии, Венгрии. Он уже не новичок в этой профессии. «Спартак» получил тренера с хорошей перспективой», — сказал Цветкович «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

После 28 туров красно-белые под руководством и.о. главного тренера Владимира Слишковича набрали 46 очков и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.