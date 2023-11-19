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Сегодня, 16:51

В Сербии утверждают, что «Спартак» заинтересован в ганском форварде «Црвены Звезды» Букари

СМИ: «Спартак» интересуется форвардом «Црвены Звезды» Букари
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Црвены Звезды» Осман Букари может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает MaxBet Sport.

По информации источника, «Спартак» находится в числе претендентов на игрока, но ему предстоит конкуренция с клубами из Англии и МЛС.

Букари выступает за «Црвену Звезду» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

Ранее Букари играл за «Гент», «Нант», словацкий «Тренчин» и ганский «Аккра Лайонс». Кроме того, на его счету 3 забитых мяча в 12 матчах за сборную Ганы.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
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