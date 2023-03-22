0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:13

В сети появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с игроками «Химок»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев провел беседу на повышенных тонах с футболистами подмосковной команды. Запись разговора выложил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Сообщается, что разговор прошел с отстраненными от основного состава футболистами Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.

«Здесь, ***, прогнило *** все. Посмотри, как футболисты себя ведут, ***. Никакого уважения, ***, к старшим. *** с ним, ему не заплатим! Я это должен был сказать, да? Все вокруг это говорят — а я плохой! *** я тренировать должен людей, а не *** этими заниматься», — сказал Гогниев.

«Химки» располагаются 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков за 20 матчей.

dsadadad
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Агент Дивеева отреагировал на травму футболиста, из-за которой он пропустит около месяца
Агент Михайлова — о техническом поражении «Пари НН»: «Ярославу это крайне неприятно. Но какие вопросы к нему?»
«Урал» — «Динамо»: арбитр не наказал Кулакова пенальти и удалением. Зачем назначили на этот матч ВАР Панина?
Защитник ЦСКА Дивеев пропустит месяц из-за травмы
«Дзюба для «Локомотива» может стать бомбой замедленного действия». Быстров — про главные события тура РПЛ
Нагорных опроверг информацию об уходе Леонченко из «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков высказался о решении КДК РФС засчитать «Пари НН» техническое поражение

Билялетдинов считает, что у «Зенита» нет проблем за 10 туров до конца чемпионата