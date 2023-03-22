В сети появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с игроками «Химок»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев провел беседу на повышенных тонах с футболистами подмосковной команды. Запись разговора выложил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Сообщается, что разговор прошел с отстраненными от основного состава футболистами Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.

«Здесь, ***, прогнило *** все. Посмотри, как футболисты себя ведут, ***. Никакого уважения, ***, к старшим. *** с ним, ему не заплатим! Я это должен был сказать, да? Все вокруг это говорят — а я плохой! *** я тренировать должен людей, а не *** этими заниматься», — сказал Гогниев.

«Химки» располагаются 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков за 20 матчей.