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Сегодня, 15:20

В сети появилось фото возможного новичка «Спартака» Мангаша в женском платье

Рикарду Мангаш.
Фото Global Look Press
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В сети появилась фотография защитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша в женской одежде.

На снимке футболист с накрашенными губами и серьгами в ушах позирует в платье с открытыми плечами, держа в руке женскую сумку.

Позднее пост с фотографией был удален.

Фото Рикарду Мангаша в женском платье.
Фото Соцсети

Мангаш выступает за «Виторию Гимарайнш» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах.

5 сентября португальское издание O Jogo сообщило, что 26-летний защитник перейдет в «Спартак» за 2 миллиона евро, при этом московский клуб может выплатить еще 500 тысяч евро в виде бонусов при достижении игроком определенных показателей. Футболист может прилететь в Москву в субботу, 7 сентября.

Позднее представитель Мангаша Серхио Тьяго Рибейро подтвердил «СЭ», что трансфер португальца в российский клуб будет оформлен в ближайшее время.

В своих соцсетях Мангаш часто демонстрирует любовь к моде, выкладывая снимки с фотосессий и из стильных магазинов. Этим летом футболист дал интервью модному изданию HypedFam, в котором рассказывал о своей коллекции одежды.

* На территории РФ запрещена пропаганда ЛГБТ и смены пола.

Рикарду Мангаш. Мангаш: кого «Спартак» покупает у «Гимарайнша»

Футбол
ФК Витория Гимарайнш
ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш
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