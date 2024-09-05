В сети появилось фото возможного новичка «Спартака» Мангаша в женском платье

В сети появилась фотография защитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша в женской одежде.

На снимке футболист с накрашенными губами и серьгами в ушах позирует в платье с открытыми плечами, держа в руке женскую сумку.

Позднее пост с фотографией был удален.

Фото Рикарду Мангаша в женском платье. Фото Соцсети

Мангаш выступает за «Виторию Гимарайнш» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах.

5 сентября португальское издание O Jogo сообщило, что 26-летний защитник перейдет в «Спартак» за 2 миллиона евро, при этом московский клуб может выплатить еще 500 тысяч евро в виде бонусов при достижении игроком определенных показателей. Футболист может прилететь в Москву в субботу, 7 сентября.

Позднее представитель Мангаша Серхио Тьяго Рибейро подтвердил «СЭ», что трансфер португальца в российский клуб будет оформлен в ближайшее время.

В своих соцсетях Мангаш часто демонстрирует любовь к моде, выкладывая снимки с фотосессий и из стильных магазинов. Этим летом футболист дал интервью модному изданию HypedFam, в котором рассказывал о своей коллекции одежды.

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