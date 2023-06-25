В «Севастополе» отреагировали на требование Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый отреагировал на требование Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов в российский футбол.

«Позиция футбольного клуба «Севастополь» такова — мы субъект РФ и должны интегрироваться в российский футбол. То, что говорит УАФ — полная пурга и чушь, не только я ожидал от них подобного. Пусть в Украине несут этот бред и дальше, а лучше — закроют свою позицию по Крыму навсегда и развивают футбол там, где они живут!» — цитирует Чалого Sport24.

Ранее аттестаты ФНЛ для участия во второй лиге получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин». Команды смогут выступать в соревнованиях второй лиги в дивизионе «Б».