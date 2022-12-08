В «Севилье» назвали фейком информацию об интересе к защитнику «Спартака» Аиртону

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи опроверг «СЭ» информацию об интересе испанского клуба к защитнику «Спартака» Аиртону.

«Севилья» интересуется Аиртоном? Эти новости — фейк», — сказал Мончи «СЭ».

Ранее издание Torcedores сообщило, что «Севилья» готова предложить «Спартаку» за Айртона 9 миллионов евро.

С марта нынешнего года 25-летний бразилец выступает за «Фламенго» на правах аренды из московского клуба. На его счету 2 гола и 6 результативных передач в 41 матче за команду из Рио-де-Жанейро.

Портал Transfermarkt.com оценивает Айртона в 6 миллионов евро.