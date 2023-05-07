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Сегодня, 13:52

В «Севилье» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику «Крыльев Советов» Коваленко

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес отреагировал на информацию о том, что скауты клуба следят за полузащитником «Крыльев Советов» Александром Коваленко.

«Интерес к Коваленко? Мы никогда не комментируем слухи и не обсуждаем имена футболистов. Эта информация является ложной», — сказал Гомес «СЭ».

В воскресенье портал «РБ Спорт» сообщил об интересе испанского клуба к 19-летнему футболисту.

В этом сезоне на счету полузащитника 30 матчей, 2 гола и 3 результативные передачи. Аренда игрока, права на которого принадлежат «Сочи», завершится в конце этого сезона.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Севилья
ФК Сочи
Александр Коваленко
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