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Сегодня, 09:37

В «Шоу Воли» извинились за ошибку в фамилии Семака

Сергей Разин
корреспондент
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Юмористическая телепередача «Шоу Воли» в официальном Telegram-канале принесла извинения за ошибку в фамилии главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

В одном из эпизодов передачи на специальной доске были размещены фотографии игроков с указанием их фамилий. В фамилии тренера петербуржцев была допущена ошибка — вместо «Семак» было написано «Симак».

«В последнем выпуске «Шоу Воли» мы допустили фатальную ошибку: неправильно написали фамилию главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Мы провели внутреннее расследование, и оказалось, что наш принтер болеет за «Спартак». Меры приняты, принтер уволен. Приносим свои глубочайшие извинения Сергею Семаку», — говорится в сообщении.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Петербуржцы после 18 туров занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

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Сергей Семак
ФК Зенит
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