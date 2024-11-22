В штаб «Пари НН» вошел итальянский экс-тренер «Спартака» и «Краснодара»

«Пари НН» объявил о приходе в тренерский штаб клуба Андреа Бьянки.

32-летний итальянец ранее уже работал с главным тренером нижегородской команды Виктором Гончаренко в «Урале» и «Краснодаре».

Также Бьянки работал в таких клубах, как московский «Спартак» и итальянская «Верона».

Гончаренко возглавляет «Пари НН» с 9 октября 2024 года. После 15 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.