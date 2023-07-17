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Сегодня, 09:39

В случае прихода Эраковича или другого центрального защитника «Спартак» может расстаться с Масловым

Алина Савинова
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Приход сербского футболиста Страхиньи Эраковича или другого центрального защитника в «Спартак» может повлиять на будущее в команде Павла Маслова, утверждает Metaratings.ru.

По информации источника, если красно-белым удастся приобрести новичка на эту позицию, клуб будет готов рассмотреть варианты продолжения карьеры Маслова в другой команде. Есть вероятность, что 23-летнего футболиста отдадут в аренду.

Маслов стал игроком «Спартака» в 2018 году. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры с «Црвеной Звездой» о переходе Эраковича. По информации «СЭ», московский клуб предлагает контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.

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Источник: https://metaratings.ru/news/v-sluchae-prikhoda-erakovicha-ili-drugogo-centralnogo-zashitnika-spartak-mozhet-otdat-v-arendu-maslova-266671/
Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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