В случае ухода Карпина одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Черчесов

Константин Алексеев Шеф отдела футбола

По информации «СЭ», «Динамо» в случае ухода Валерия Карпина может возглавить Станислав Черчесов. Кандидатура Станислава Саламовича обсуждалась и летом, теперь вернуться к ней предлагают его сторонники в руководстве. Сейчас, правда, ситуация сложнее — Черчесов подписал контракт с «Ахматом», так что для назначения в «Динамо» надо будет договариваться с грозненским клубом. Другой возможный вариант на короткий или длительный срок — Ролан Гусев, который руководил бело-голубыми на финише прошлого сезона: 3 победы и 1 поражение. Ранее «СЭ» сообщал, что Карпин, совмещающий работу в сборной России и «Динамо», может покинуть бело-голубых во время ноябрьской паузы на международные матчи. «Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова. Уйдет ли он из «Ахмата»? 62-летний Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа: 17 официальных матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений. Черчесов ранее работал не только в «Спартаке» и «Ахмате», но и в австрийских «Куфштайне» и «Тироле», в «Жемчужине», «Амкаре», «Динамо» (Москва), в польской «Легии», в венгерском «Ференцвароше», в сборных России и Казахстана. В качестве тренера Черчесов является чемпионом Польши и обладателем Кубка, двукратным чемпионом Венгрии и обладателем Кубка. Со сборной России он добился лучшего в истории результата на чемпионатах мира, выйдя в четвертьфинал в 2018 году.

Фотограф Михаил Белоусов 89242361732 У руководства Динамо осеннее обострение? 13.11.2025

Фотограф Михаил Белоусов 89242361732 А вдруг не выстрелит? 13.11.2025

Sergey Sparker Молчать не будет, он донос напишет, подонок. 12.11.2025

Sergey Sparker А свободных Ротенбергов не осталось? 12.11.2025

Valery Grigoryev А в дерби между ними будет бегать между скамейками!!! ;)))) 12.11.2025

Valery Grigoryev Точно, топить и тех и других!!! 12.11.2025

borisovaleksand Черчесов будет совмещать работу в Спартаке и в Динамо. 12.11.2025

hovawart645 Экономия для РФС какая будет!!! 12.11.2025

puzo-75 Сандро Шварц в Пиндосии освободился... 12.11.2025

Ruslan O надо рассмотреть возможность совмещения работы одного главного тренера в двух клубах одновременно. Ачё? Со сборной же получилось... 12.11.2025

Kirill Boglovsky Ну должен же кто-то заступить на должность икающего после Станковича. Главное, чтобы было "ста" где-нить в ФИО - это основной критерий. 12.11.2025

Kirill Boglovsky А очень удобно быть лысым! Можно без мыла везде влезать ) 12.11.2025

Ruslan O какой-то хоровод..... 12.11.2025

puzo-75 В Тереке/Ахмате- уже 2 раза! По хронологии- ему сначала надо в Спартак идти...))) 12.11.2025

ura1956 Да, Черчесову надо сваливать из Ахмада, а то далее игры с Рубином, Динамо, ЦСКА и Локо и где-то между злой Оренбург... 12.11.2025

spar001 эх не дотерпел, Саламыч!.... щас бы ходил - хвост трубой, выбирал какой вид сметаны ему больше нравится:grin:... 12.11.2025

Adiоs Amigos R В случае ухода Путина одним из главных кандидатов на пост президента России будет Черчесов. (Спорт-Экспресс) 12.11.2025

Павел Заблоцкий А где крики что не все продается в России??? Или Москве можно переманивать тренера из глубинки? 12.11.2025

«Спартак» рассматривает кандидатуру Черчесова-это СЭ. В случае ухода Карпина одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Черчесов. и это, господа,тот же СЭ. это что же получается? ЧЕРЧЕСОВ-там,ЧЕРЧЕСОВ-не там! а потянет? 12.11.2025

ONIKAN2013 Динамо и Спартак сцепились в борьбе за молодого, перспективного тренера. 12.11.2025

Микола Питерский Так и в Ахмате уже был. Вот, на вторй круг пошел. 12.11.2025

Lesii он уже был в Динамо, ничего хорошего с ним не будет, пусть будет в Ахмате 12.11.2025

mikeV причём каждому футболисту, кто плохо играть будет! 12.11.2025

mikeV Вроде, уже было - разве не Валера увольнял Черчесова однажды из Спартака? 12.11.2025

mikeV Да, теперь он первый кандидат в любой клуб РПЛ (ну, кроме 3-4 топов)! Отдохнёт с дочкой - и с весны снова в Россию! 12.11.2025

СантехНИК Есть случаи когда Тренер совмещал работу в Сборной и в клубе. Но чтоб в двух клубах одновременно? А что. пусть Саламыч попробует, тем более в одном городе находятся... 12.11.2025

Nord Ostovsky Или Гусева или Слуцкого. джае если пройдем Зенит в кубке, они же не вылетят, а просто в финале с другой сетки поиграют)) 12.11.2025

mikeV "В случае ухода Карпина.." "Не дождётесь!" - подумал Валера, открыв сайт СЭ... 12.11.2025

Микола Питерский Виктора Михайловича 12.11.2025

Nord Ostovsky Гусева надо было оставить .......................... увы 12.11.2025

СЕРХИО76 Просто матчи Динамо и Спартака развести по разным дням! Один день в Динамо, другой в Спартаке. Ну а между собой по тайму порулит! 12.11.2025

Микола Питерский Станковича из России не выпускать. В Ахмат! 12.11.2025

semenarsonist Черчесов - Карпин - Денисов - троевластие в народную. Войдёт в анналы. 12.11.2025

semenarsonist Тоже вариант. Все неболельщики народной будут в плюсе в любом случае. 12.11.2025

mikeV Карпина в Спартак, Черчесова в Динамо! Будет ещё веселее, чем было! Да простят меня динамовские болельщики.... 12.11.2025

Микола Питерский В смысле чтоб загрызли друг друга и всем легче стало? 12.11.2025

Микола Питерский Нормально и Черчесов и Талалаев смотреть будут. Как и многие другие. Обычный трансфер, только не футболиста, а тренера. Ну а спартак за одну тренерскую замену заплатит сразу две пачки отступных: одну Станковичу, другую - Ахмату 12.11.2025

_Mike N_ и за семью в Австрии сцыкотно - вдруг чечены возбудятся, если Ахмат будет проигрывать 12.11.2025

Феликс_Забанен да пусть уже стас и Ахмат, и Динамо, и Спартак, и сборную тренирует - гения на всех хватит, а в нугрзку еще сборную по керлингу возьмет 12.11.2025

semenarsonist Черчесова и Валеру - тренерский тандем в народной. Будет сильно. 12.11.2025

semenarsonist Муж Аллы Назаровой. 12.11.2025

_Mike N_ Хрен Черчесова редьки не слаще :laughing::laughing::laughing: 12.11.2025

_Mike N_ в Казахстане Стасика хватило на 6 игр ! :laughing::laughing::laughing: 12.11.2025

_Mike N_ и в сборную России его - Стасик не подведет ! :laughing::laughing::laughing: 12.11.2025

_Mike N_ А может Стасика отправить обратно в Казахстан ? Братья-казахи сильно обрадуются ! :laughing::laughing::laughing: 12.11.2025

тихоновнавсегда Разорвут Саламыча на лоскуты... 12.11.2025

Millwall82 и Игорь Денисов! Только в паре! 12.11.2025

Djin Ignatov В Питере , такие же щенки , которые также УКЛОНИЛИСЬ от службы в Российской армии - нарисовали его огромный стенд где он также прикладывает ПУСТУЮ руку к голове ! Этот СТЕНД обошел ВСЮ страну ! Но когда им обьяснили что руку к ПУСТОЙ голове не прикладывают - эти молодые дезертиры вынуждены быстро его убрать !!! Получается ПОЗОР был на ПОЗОРЕ !! Частенько это фото выкладывают и здесь ! 12.11.2025

shur И Ахмат не бросать! 12.11.2025

Djin Ignatov Но на этом ЧМ ,Дзюба и дал ему кличку - ДЕЗЕРТИР !!! Когда во время забитого гола Черчесов приложил ПУСТУЮ руку к голове !!! После очередного гола ДЗЮБА подбежал к Черчесову и показал , что надо сверху на голову ,класть еще одну руку !!!! Ты что не знаешь УСТАВ нашей Российской армии ? Не служил что ли ? Дезертир !!! С того времени Дзюба ВСЕГДА празднует так забитый им ГОЛ !! 12.11.2025

rustov предлагаю разрешить Черчесову совмещение в Спартаке и Динамо 12.11.2025

Степочкин Как у вас все просто. Что же это за честный такой чемпионат, если тянут все в Спартак, лишь бы он на дно не пошел.?! А болел этих клубов , из которых забирается тренер, не жалко? Или х...й с ними? И как Черчесов или тот же Талалаев будут потом смотреть в лица болел того же Ахмата или Балтики, когда Спартак будет обыгрывать их? Берите из другого чемпионата или не занятого тренера. Или в крайнем случае по окончании сезона. 12.11.2025

Russpiel Ещё какой! 12.11.2025

shur Черчсов и в Спартак, и в Динамо. А что с Ахматом будет? 12.11.2025

blue-white! Нее, в руководстве Динамо точно идиоты. Чем Черческу лучше Карпина? Выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии с Легией и Ференцварошем? Уверен, что и кудрявый с ними бы победил в этих днищенских чемпионатах. Станок тоже побеждал с Црвеной Звездой и тем же Ференцварошем, ну и?! 12.11.2025

Slim Tallers Уволить одногофизрука и поставить другого. 12.11.2025

resifi Я смотрю Стас прямо на расхват!:zany_face: 12.11.2025

bruno conti а почему не Игорь Добровольский ???? или черчесов чего-то выиграл??? 12.11.2025

Врн36 Хрен редьки не слаще 12.11.2025

oleg ves Черчес будет совмещать Ахмат, Спартак и Динамо, пока отовсюду не погонят, а это случится еще до конца нынешнего сезона 12.11.2025

АйЯЯйКиН-СССР Три Ростова, пять Черчесовых - и это не предел для РПЛ:joy::joy::joy: 12.11.2025

Микола Питерский Это муж Жанны Агузаровой? 12.11.2025

Микола Питерский ну Карпин совмещает в сбродной и в динамо, черчесов будет совмещать в динамо и в Спартаке. а потом Станкович вернётся 12.11.2025

Bayan Bolotov Маразм 12.11.2025

iich Это ж надо ТАК ненавидеиь несчастный клуб, чтобы после Карпина "лечить" его Черчесовым! Проще пристрелить, чем так мучать. 12.11.2025

С детства за Уралмаш! Данная информация - фуфло: В "Динамо" опровергли слухи об уходе Карпина во время паузы на матчи сборной: "Данная информация не соответствует действительности", – передает слова пресс-службы клуба "РБ Спорт". Зачем шеф отдела футбола распространяет нелепые слухи? Ведь это так сложно - позвонить напрямую в "Динамо", да, г-н Алексеев? 12.11.2025

igorlvov Да что уж тут! Пусть горный орёл тренерует сразу три команды! Ахмат, Динамо и Спартак! .......:))) Хрена уж тут размениваться! 12.11.2025

Паромщик Последние новости.... от Боброва из СЭ. Динамо взглавит Станкович)))) 12.11.2025

Diman_madridista Ну вот и назначьте Гусева. Или Личку. А то Талалаев с Черчесовым вон как носы позадирали, будто их два тренера на всю страну 12.11.2025

ёzhic8 Опять же - в чем новость? Одним из Ну и? 12.11.2025

Mikhail Seleznev Лучше уж Динамо, чем Спартак 12.11.2025

99 Борьба за самобытного осетино-австрийского гуру тренерского цеха… То сидел сколько без работы , то теперь в очередь выстраиваться будут :rofl::rofl::rofl: 12.11.2025

Упёртый русский Разница в том, что на мнение Алексеева в руководстве Динамо плевать хотели, если мягко. И это - совершенно правильно по данному вопросу на настоящее время. А Карпин это даже не читает - занят сборной. Журналисты - зло для команды, факт. Доказано Аллой Назаровой, Волотко, Рабинером. А теперь - и Костей Алексеевым. СЭ на сегодня превратился в полностью бульварную газеты - вынужден это констатировать, к сожалению. Уровень журналистов опустился ровно до уровня их хотелок... 12.11.2025

gan75 СЭ агент Салямыча, пристраивают ценного специалиста, не в Спартак, так в Динамо... 12.11.2025

bolelschik.volga34 хрен редьки не слаще. 12.11.2025

bm Назначьте Гусева. Он давно в команде, все знает, да и как игрок был умный. 12.11.2025

Dimario Лучше давайте Гусева - Черчесов много попросит: нужно из Ахмата уйти, не поругавшись, и еще от нефтяных денег отбиться :wink: 12.11.2025

vaaldik Ну что за цирк??? Черчесов так и будет, по мнению автора, кочевать из команды в команду, не успевая разобрать чемодан? Или он уже и там всех утомил? 12.11.2025

Adiоs Amigos R Бедный Станислав Саламович уже устал икать сегодня 12.11.2025

Dron56 Гусев. Большая надежда. Точка. 12.11.2025

С детства за Уралмаш! А "Спартаку" он уже не нужен? 12.11.2025

MMT Ну всё, пошел по рукам Черчесий 12.11.2025

Алексей Х - какое такое Динамо, дон? Никаких разговоров, дон. Здесь останется) 12.11.2025

Dmitriy Nekrasov Буду очень рад такому варианту! 12.11.2025

hovawart645 Стаса сватают и в Спартак, и в Динамо! Пора клонировать выдающегося представителя тренерского цеха! Каждой команде РПЛ - по своему Черчесову!))) 12.11.2025

ровнов Мистер Алексеев взялся за Карпина? Не много времени прошло.А о футболе то, не разучились писать? Или и не умели? 12.11.2025

МаратХ В душ Динамовский, что ли хочет ходить с футболистами полевой командир? 12.11.2025

Алексей Х Круговорот отечественных специалистов в клубах РПЛ)) 12.11.2025

Alexander Zhukov Доказывать свою силу как тренера надо в Ахмате. Вот представьте Семака в роли тренера какого-нибудь аутсайдера. Покажет он уровень выдающегося спеца без бразильцев... 12.11.2025

Alexander Zhukov Черчесов молодец. Быстро сообразил... что с Ахматом авторитет не укрепишь. Хотя в сравнении с Карпиным вариант неплохой. 12.11.2025

Saiga-спринтер Ролан Гусев изначально был для "Динмо" гораздо лучшим вариантом, чем тренеский недоучка Валера-веринский. 12.11.2025

Реалист-правдоруб По Черчесову всегда один вопрос- как быстро от него устанут футболисты? В Ахмате судя по всему, уже устали. 12.11.2025

Реалист-правдоруб Источник К. Алексеева- Алан Агузаров. 12.11.2025

True Timati Валера неудобный тренер - молчать не будет, но Черчесов еще хуже, по-моему 12.11.2025

Корнелий Ш Ставили бы Гусева до конца сезона, вдруг выстрелит. 12.11.2025

authentiction А не надо ни о чем договариваться с Ахматом. Черчесова на всех хватит. Будет совмещать в Динамо. 12.11.2025

spartsmen Динамо, конечно, с ахматом договорится. И закольцовочка получится просто эпической. 12.11.2025

Корнелий Ш Нельзя забывать о Царе 12.11.2025

МЯСО ВРЕДНО Ну если Черчесова и в Спартак и в Динамо, тогда ждем заявлений Юрана и Карреры о готовности возглавить Динамо. 12.11.2025

Корнелий Ш И в Тушино его хотят. А чего, Карпин же совмещал. 12.11.2025

shutnik78 :laughing::sweat_smile::joy: какой смешной анекдот... а почему не Бердыев? 12.11.2025

Ikar Ну реально Черчесов на сегодня один из сильнейших отечественных тренеров . 12.11.2025

Andre_Saratov Вот и пришло время осеннего обострения. 12.11.2025

Mr T Ну какой ещё Черчесов 12.11.2025