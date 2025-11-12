Видео
12 ноября, 08:00

В случае ухода Карпина одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Черчесов

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Динамо» в случае ухода Валерия Карпина может возглавить Станислав Черчесов.

Кандидатура Станислава Саламовича обсуждалась и летом, теперь вернуться к ней предлагают его сторонники в руководстве. Сейчас, правда, ситуация сложнее — Черчесов подписал контракт с «Ахматом», так что для назначения в «Динамо» надо будет договариваться с грозненским клубом.

Другой возможный вариант на короткий или длительный срок — Ролан Гусев, который руководил бело-голубыми на финише прошлого сезона: 3 победы и 1 поражение.

Ранее «СЭ» сообщал, что Карпин, совмещающий работу в сборной России и «Динамо», может покинуть бело-голубых во время ноябрьской паузы на международные матчи.

Станислав Черчесов.«Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова. Уйдет ли он из «Ахмата»?

62-летний Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа: 17 официальных матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.

Черчесов ранее работал не только в «Спартаке» и «Ахмате», но и в австрийских «Куфштайне» и «Тироле», в «Жемчужине», «Амкаре», «Динамо» (Москва), в польской «Легии», в венгерском «Ференцвароше», в сборных России и Казахстана.

В качестве тренера Черчесов является чемпионом Польши и обладателем Кубка, двукратным чемпионом Венгрии и обладателем Кубка. Со сборной России он добился лучшего в истории результата на чемпионатах мира, выйдя в четвертьфинал в 2018 году.

107

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    У руководства Динамо осеннее обострение?

    13.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    А вдруг не выстрелит?

    13.11.2025

  • Sergey Sparker

    Молчать не будет, он донос напишет, подонок.

    12.11.2025

  • Sergey Sparker

    А свободных Ротенбергов не осталось?

    12.11.2025

  • Valery Grigoryev

    А в дерби между ними будет бегать между скамейками!!! ;))))

    12.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Точно, топить и тех и других!!!

    12.11.2025

  • borisovaleksand

    Черчесов будет совмещать работу в Спартаке и в Динамо.

    12.11.2025

  • hovawart645

    Экономия для РФС какая будет!!!

    12.11.2025

  • puzo-75

    Сандро Шварц в Пиндосии освободился...

    12.11.2025

  • Ruslan O

    надо рассмотреть возможность совмещения работы одного главного тренера в двух клубах одновременно. Ачё? Со сборной же получилось...

    12.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Ну должен же кто-то заступить на должность икающего после Станковича. Главное, чтобы было "ста" где-нить в ФИО - это основной критерий.

    12.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    А очень удобно быть лысым! Можно без мыла везде влезать )

    12.11.2025

  • Ruslan O

    какой-то хоровод.....

    12.11.2025

  • puzo-75

    В Тереке/Ахмате- уже 2 раза! По хронологии- ему сначала надо в Спартак идти...)))

    12.11.2025

  • Oleg Kagansky

    Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «бронзовый прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.

    12.11.2025

  • ura1956

    Да, Черчесову надо сваливать из Ахмада, а то далее игры с Рубином, Динамо, ЦСКА и Локо и где-то между злой Оренбург...

    12.11.2025

  • spar001

    эх не дотерпел, Саламыч!.... щас бы ходил - хвост трубой, выбирал какой вид сметаны ему больше нравится:grin:...

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    В случае ухода Путина одним из главных кандидатов на пост президента России будет Черчесов. (Спорт-Экспресс)

    12.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    А где крики что не все продается в России??? Или Москве можно переманивать тренера из глубинки?

    12.11.2025

  • «Спартак» рассматривает кандидатуру Черчесова-это СЭ. В случае ухода Карпина одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Черчесов. и это, господа,тот же СЭ. это что же получается? ЧЕРЧЕСОВ-там,ЧЕРЧЕСОВ-не там! а потянет?

    12.11.2025

  • ONIKAN2013

    Динамо и Спартак сцепились в борьбе за молодого, перспективного тренера.

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Так и в Ахмате уже был. Вот, на вторй круг пошел.

    12.11.2025

  • Lesii

    он уже был в Динамо, ничего хорошего с ним не будет, пусть будет в Ахмате

    12.11.2025

  • mikeV

    причём каждому футболисту, кто плохо играть будет!

    12.11.2025

  • mikeV

    Вроде, уже было - разве не Валера увольнял Черчесова однажды из Спартака?

    12.11.2025

  • mikeV

    Да, теперь он первый кандидат в любой клуб РПЛ (ну, кроме 3-4 топов)! Отдохнёт с дочкой - и с весны снова в Россию!

    12.11.2025

  • СантехНИК

    Есть случаи когда Тренер совмещал работу в Сборной и в клубе. Но чтоб в двух клубах одновременно? А что. пусть Саламыч попробует, тем более в одном городе находятся...

    12.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Или Гусева или Слуцкого. джае если пройдем Зенит в кубке, они же не вылетят, а просто в финале с другой сетки поиграют))

    12.11.2025

  • mikeV

    "В случае ухода Карпина.." "Не дождётесь!" - подумал Валера, открыв сайт СЭ...

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Виктора Михайловича

    12.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Гусева надо было оставить .......................... увы

    12.11.2025

  • СЕРХИО76

    Просто матчи Динамо и Спартака развести по разным дням! Один день в Динамо, другой в Спартаке. Ну а между собой по тайму порулит!

    12.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Станковича из России не выпускать. В Ахмат!

    12.11.2025

  • semenarsonist

    Черчесов - Карпин - Денисов - троевластие в народную. Войдёт в анналы.

    12.11.2025

  • semenarsonist

    Тоже вариант. Все неболельщики народной будут в плюсе в любом случае.

    12.11.2025

  • mikeV

    Карпина в Спартак, Черчесова в Динамо! Будет ещё веселее, чем было! Да простят меня динамовские болельщики....

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    В смысле чтоб загрызли друг друга и всем легче стало?

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Нормально и Черчесов и Талалаев смотреть будут. Как и многие другие. Обычный трансфер, только не футболиста, а тренера. Ну а спартак за одну тренерскую замену заплатит сразу две пачки отступных: одну Станковичу, другую - Ахмату

    12.11.2025

  • _Mike N_

    и за семью в Австрии сцыкотно - вдруг чечены возбудятся, если Ахмат будет проигрывать

    12.11.2025

  • Феликс_Забанен

    да пусть уже стас и Ахмат, и Динамо, и Спартак, и сборную тренирует - гения на всех хватит, а в нугрзку еще сборную по керлингу возьмет

    12.11.2025

  • semenarsonist

    Черчесова и Валеру - тренерский тандем в народной. Будет сильно.

    12.11.2025

  • semenarsonist

    Муж Аллы Назаровой.

    12.11.2025

  • _Mike N_

    Хрен Черчесова редьки не слаще :laughing::laughing::laughing:

    12.11.2025

  • _Mike N_

    в Казахстане Стасика хватило на 6 игр ! :laughing::laughing::laughing:

    12.11.2025

  • _Mike N_

    и в сборную России его - Стасик не подведет ! :laughing::laughing::laughing:

    12.11.2025

  • _Mike N_

    А может Стасика отправить обратно в Казахстан ? Братья-казахи сильно обрадуются ! :laughing::laughing::laughing:

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Разорвут Саламыча на лоскуты...

    12.11.2025

  • Millwall82

    и Игорь Денисов! Только в паре!

    12.11.2025

  • Djin Ignatov

    В Питере , такие же щенки , которые также УКЛОНИЛИСЬ от службы в Российской армии - нарисовали его огромный стенд где он также прикладывает ПУСТУЮ руку к голове ! Этот СТЕНД обошел ВСЮ страну ! Но когда им обьяснили что руку к ПУСТОЙ голове не прикладывают - эти молодые дезертиры вынуждены быстро его убрать !!! Получается ПОЗОР был на ПОЗОРЕ !! Частенько это фото выкладывают и здесь !

    12.11.2025

  • shur

    И Ахмат не бросать!

    12.11.2025

  • Djin Ignatov

    Но на этом ЧМ ,Дзюба и дал ему кличку - ДЕЗЕРТИР !!! Когда во время забитого гола Черчесов приложил ПУСТУЮ руку к голове !!! После очередного гола ДЗЮБА подбежал к Черчесову и показал , что надо сверху на голову ,класть еще одну руку !!!! Ты что не знаешь УСТАВ нашей Российской армии ? Не служил что ли ? Дезертир !!! С того времени Дзюба ВСЕГДА празднует так забитый им ГОЛ !!

    12.11.2025

  • rustov

    предлагаю разрешить Черчесову совмещение в Спартаке и Динамо

    12.11.2025

  • Степочкин

    Как у вас все просто. Что же это за честный такой чемпионат, если тянут все в Спартак, лишь бы он на дно не пошел.?! А болел этих клубов , из которых забирается тренер, не жалко? Или х...й с ними? И как Черчесов или тот же Талалаев будут потом смотреть в лица болел того же Ахмата или Балтики, когда Спартак будет обыгрывать их? Берите из другого чемпионата или не занятого тренера. Или в крайнем случае по окончании сезона.

    12.11.2025

  • Russpiel

    Ещё какой!

    12.11.2025

  • shur

    Черчсов и в Спартак, и в Динамо. А что с Ахматом будет?

    12.11.2025

  • blue-white!

    Нее, в руководстве Динамо точно идиоты. Чем Черческу лучше Карпина? Выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии с Легией и Ференцварошем? Уверен, что и кудрявый с ними бы победил в этих днищенских чемпионатах. Станок тоже побеждал с Црвеной Звездой и тем же Ференцварошем, ну и?!

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Уволить одногофизрука и поставить другого.

    12.11.2025

  • resifi

    Я смотрю Стас прямо на расхват!:zany_face:

    12.11.2025

  • bruno conti

    а почему не Игорь Добровольский ???? или черчесов чего-то выиграл???

    12.11.2025

  • Врн36

    Хрен редьки не слаще

    12.11.2025

  • oleg ves

    Черчес будет совмещать Ахмат, Спартак и Динамо, пока отовсюду не погонят, а это случится еще до конца нынешнего сезона

    12.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Три Ростова, пять Черчесовых - и это не предел для РПЛ:joy::joy::joy:

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Это муж Жанны Агузаровой?

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    ну Карпин совмещает в сбродной и в динамо, черчесов будет совмещать в динамо и в Спартаке. а потом Станкович вернётся

    12.11.2025

  • Bayan Bolotov

    Маразм

    12.11.2025

  • iich

    Это ж надо ТАК ненавидеиь несчастный клуб, чтобы после Карпина "лечить" его Черчесовым! Проще пристрелить, чем так мучать.

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Данная информация - фуфло: В "Динамо" опровергли слухи об уходе Карпина во время паузы на матчи сборной: "Данная информация не соответствует действительности", – передает слова пресс-службы клуба "РБ Спорт". Зачем шеф отдела футбола распространяет нелепые слухи? Ведь это так сложно - позвонить напрямую в "Динамо", да, г-н Алексеев?

    12.11.2025

  • igorlvov

    Да что уж тут! Пусть горный орёл тренерует сразу три команды! Ахмат, Динамо и Спартак! .......:))) Хрена уж тут размениваться!

    12.11.2025

  • Паромщик

    Последние новости.... от Боброва из СЭ. Динамо взглавит Станкович))))

    12.11.2025

  • Diman_madridista

    Ну вот и назначьте Гусева. Или Личку. А то Талалаев с Черчесовым вон как носы позадирали, будто их два тренера на всю страну

    12.11.2025

  • ёzhic8

    Опять же - в чем новость? Одним из Ну и?

    12.11.2025

  • Mikhail Seleznev

    Лучше уж Динамо, чем Спартак

    12.11.2025

  • 99

    Борьба за самобытного осетино-австрийского гуру тренерского цеха… То сидел сколько без работы , то теперь в очередь выстраиваться будут :rofl::rofl::rofl:

    12.11.2025

  • Упёртый русский

    Разница в том, что на мнение Алексеева в руководстве Динамо плевать хотели, если мягко. И это - совершенно правильно по данному вопросу на настоящее время. А Карпин это даже не читает - занят сборной. Журналисты - зло для команды, факт. Доказано Аллой Назаровой, Волотко, Рабинером. А теперь - и Костей Алексеевым. СЭ на сегодня превратился в полностью бульварную газеты - вынужден это констатировать, к сожалению. Уровень журналистов опустился ровно до уровня их хотелок...

    12.11.2025

  • gan75

    СЭ агент Салямыча, пристраивают ценного специалиста, не в Спартак, так в Динамо...

    12.11.2025

  • bolelschik.volga34

    хрен редьки не слаще.

    12.11.2025

  • bm

    Назначьте Гусева. Он давно в команде, все знает, да и как игрок был умный.

    12.11.2025

  • Dimario

    Лучше давайте Гусева - Черчесов много попросит: нужно из Ахмата уйти, не поругавшись, и еще от нефтяных денег отбиться :wink:

    12.11.2025

  • vaaldik

    Ну что за цирк??? Черчесов так и будет, по мнению автора, кочевать из команды в команду, не успевая разобрать чемодан? Или он уже и там всех утомил?

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Бедный Станислав Саламович уже устал икать сегодня

    12.11.2025

  • Dron56

    Гусев. Большая надежда. Точка.

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    А "Спартаку" он уже не нужен?

    12.11.2025

  • MMT

    Ну всё, пошел по рукам Черчесий

    12.11.2025

  • Алексей Х

    - какое такое Динамо, дон? Никаких разговоров, дон. Здесь останется)

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Буду очень рад такому варианту!

    12.11.2025

  • hovawart645

    Стаса сватают и в Спартак, и в Динамо! Пора клонировать выдающегося представителя тренерского цеха! Каждой команде РПЛ - по своему Черчесову!)))

    12.11.2025

  • ровнов

    Мистер Алексеев взялся за Карпина? Не много времени прошло.А о футболе то, не разучились писать? Или и не умели?

    12.11.2025

  • МаратХ

    В душ Динамовский, что ли хочет ходить с футболистами полевой командир?

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Круговорот отечественных специалистов в клубах РПЛ))

    12.11.2025

  • Alexander Zhukov

    Доказывать свою силу как тренера надо в Ахмате. Вот представьте Семака в роли тренера какого-нибудь аутсайдера. Покажет он уровень выдающегося спеца без бразильцев...

    12.11.2025

  • Alexander Zhukov

    Черчесов молодец. Быстро сообразил... что с Ахматом авторитет не укрепишь. Хотя в сравнении с Карпиным вариант неплохой.

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ролан Гусев изначально был для "Динмо" гораздо лучшим вариантом, чем тренеский недоучка Валера-веринский.

    12.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    По Черчесову всегда один вопрос- как быстро от него устанут футболисты? В Ахмате судя по всему, уже устали.

    12.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Источник К. Алексеева- Алан Агузаров.

    12.11.2025

  • True Timati

    Валера неудобный тренер - молчать не будет, но Черчесов еще хуже, по-моему

    12.11.2025

  • Корнелий Ш

    Ставили бы Гусева до конца сезона, вдруг выстрелит.

    12.11.2025

  • authentiction

    А не надо ни о чем договариваться с Ахматом. Черчесова на всех хватит. Будет совмещать в Динамо.

    12.11.2025

  • spartsmen

    Динамо, конечно, с ахматом договорится. И закольцовочка получится просто эпической.

    12.11.2025

  • Корнелий Ш

    Нельзя забывать о Царе

    12.11.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Ну если Черчесова и в Спартак и в Динамо, тогда ждем заявлений Юрана и Карреры о готовности возглавить Динамо.

    12.11.2025

  • Корнелий Ш

    И в Тушино его хотят. А чего, Карпин же совмещал.

    12.11.2025

  • shutnik78

    :laughing::sweat_smile::joy: какой смешной анекдот... а почему не Бердыев?

    12.11.2025

  • Ikar

    Ну реально Черчесов на сегодня один из сильнейших отечественных тренеров .

    12.11.2025

  • Andre_Saratov

    Вот и пришло время осеннего обострения.

    12.11.2025

  • Mr T

    Ну какой ещё Черчесов

    12.11.2025

  • Andre_Saratov

    Нарасхват.

    12.11.2025

    Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Станислав Черчесов
    Футбол
    ФК Динамо (Москва)
