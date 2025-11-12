В случае ухода Карпина одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Черчесов

По информации «СЭ», «Динамо» в случае ухода Валерия Карпина может возглавить Станислав Черчесов.
Кандидатура Станислава Саламовича обсуждалась и летом, теперь вернуться к ней предлагают его сторонники в руководстве. Сейчас, правда, ситуация сложнее — Черчесов подписал контракт с «Ахматом», так что для назначения в «Динамо» надо будет договариваться с грозненским клубом.
Другой возможный вариант на короткий или длительный срок — Ролан Гусев, который руководил бело-голубыми на финише прошлого сезона: 3 победы и 1 поражение.
Ранее «СЭ» сообщал, что Карпин, совмещающий работу в сборной России и «Динамо», может покинуть бело-голубых во время ноябрьской паузы на международные матчи.
62-летний Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа: 17 официальных матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.
Черчесов ранее работал не только в «Спартаке» и «Ахмате», но и в австрийских «Куфштайне» и «Тироле», в «Жемчужине», «Амкаре», «Динамо» (Москва), в польской «Легии», в венгерском «Ференцвароше», в сборных России и Казахстана.
В качестве тренера Черчесов является чемпионом Польши и обладателем Кубка, двукратным чемпионом Венгрии и обладателем Кубка. Со сборной России он добился лучшего в истории результата на чемпионатах мира, выйдя в четвертьфинал в 2018 году.
У руководства Динамо осеннее обострение?
13.11.2025
А вдруг не выстрелит?
13.11.2025
Sergey Sparker
Молчать не будет, он донос напишет, подонок.
12.11.2025
Sergey Sparker
А свободных Ротенбергов не осталось?
12.11.2025
Valery Grigoryev
А в дерби между ними будет бегать между скамейками!!! ;))))
12.11.2025
Valery Grigoryev
Точно, топить и тех и других!!!
12.11.2025
borisovaleksand
Черчесов будет совмещать работу в Спартаке и в Динамо.
12.11.2025
hovawart645
Экономия для РФС какая будет!!!
12.11.2025
puzo-75
Сандро Шварц в Пиндосии освободился...
12.11.2025
Ruslan O
надо рассмотреть возможность совмещения работы одного главного тренера в двух клубах одновременно. Ачё? Со сборной же получилось...
12.11.2025
Kirill Boglovsky
Ну должен же кто-то заступить на должность икающего после Станковича. Главное, чтобы было "ста" где-нить в ФИО - это основной критерий.
12.11.2025
Kirill Boglovsky
А очень удобно быть лысым! Можно без мыла везде влезать )
12.11.2025
Ruslan O
какой-то хоровод.....
12.11.2025
puzo-75
В Тереке/Ахмате- уже 2 раза! По хронологии- ему сначала надо в Спартак идти...)))
12.11.2025
Oleg Kagansky
12.11.2025
ura1956
Да, Черчесову надо сваливать из Ахмада, а то далее игры с Рубином, Динамо, ЦСКА и Локо и где-то между злой Оренбург...
12.11.2025
spar001
эх не дотерпел, Саламыч!.... щас бы ходил - хвост трубой, выбирал какой вид сметаны ему больше нравится:grin:...
12.11.2025
Adiоs Amigos R
В случае ухода Путина одним из главных кандидатов на пост президента России будет Черчесов. (Спорт-Экспресс)
12.11.2025
Павел Заблоцкий
А где крики что не все продается в России??? Или Москве можно переманивать тренера из глубинки?
12.11.2025
«Спартак» рассматривает кандидатуру Черчесова-это СЭ. В случае ухода Карпина одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Черчесов. и это, господа,тот же СЭ. это что же получается? ЧЕРЧЕСОВ-там,ЧЕРЧЕСОВ-не там! а потянет?
12.11.2025
ONIKAN2013
Динамо и Спартак сцепились в борьбе за молодого, перспективного тренера.
12.11.2025
Микола Питерский
Так и в Ахмате уже был. Вот, на вторй круг пошел.
12.11.2025
Lesii
он уже был в Динамо, ничего хорошего с ним не будет, пусть будет в Ахмате
12.11.2025
mikeV
причём каждому футболисту, кто плохо играть будет!
12.11.2025
mikeV
Вроде, уже было - разве не Валера увольнял Черчесова однажды из Спартака?
12.11.2025
mikeV
Да, теперь он первый кандидат в любой клуб РПЛ (ну, кроме 3-4 топов)! Отдохнёт с дочкой - и с весны снова в Россию!
12.11.2025
СантехНИК
Есть случаи когда Тренер совмещал работу в Сборной и в клубе. Но чтоб в двух клубах одновременно? А что. пусть Саламыч попробует, тем более в одном городе находятся...
12.11.2025
Nord Ostovsky
Или Гусева или Слуцкого. джае если пройдем Зенит в кубке, они же не вылетят, а просто в финале с другой сетки поиграют))
12.11.2025
mikeV
"В случае ухода Карпина.." "Не дождётесь!" - подумал Валера, открыв сайт СЭ...
12.11.2025
Микола Питерский
Виктора Михайловича
12.11.2025
Nord Ostovsky
Гусева надо было оставить .......................... увы
12.11.2025
СЕРХИО76
Просто матчи Динамо и Спартака развести по разным дням! Один день в Динамо, другой в Спартаке. Ну а между собой по тайму порулит!
12.11.2025
H Aleksej
12.11.2025
Микола Питерский
Станковича из России не выпускать. В Ахмат!
12.11.2025
semenarsonist
Черчесов - Карпин - Денисов - троевластие в народную. Войдёт в анналы.
12.11.2025
semenarsonist
Тоже вариант. Все неболельщики народной будут в плюсе в любом случае.
12.11.2025
mikeV
Карпина в Спартак, Черчесова в Динамо! Будет ещё веселее, чем было! Да простят меня динамовские болельщики....
12.11.2025
Микола Питерский
В смысле чтоб загрызли друг друга и всем легче стало?
12.11.2025
Микола Питерский
Нормально и Черчесов и Талалаев смотреть будут. Как и многие другие. Обычный трансфер, только не футболиста, а тренера. Ну а спартак за одну тренерскую замену заплатит сразу две пачки отступных: одну Станковичу, другую - Ахмату
12.11.2025
_Mike N_
и за семью в Австрии сцыкотно - вдруг чечены возбудятся, если Ахмат будет проигрывать
12.11.2025
Феликс_Забанен
да пусть уже стас и Ахмат, и Динамо, и Спартак, и сборную тренирует - гения на всех хватит, а в нугрзку еще сборную по керлингу возьмет
12.11.2025
semenarsonist
Черчесова и Валеру - тренерский тандем в народной. Будет сильно.
12.11.2025
semenarsonist
Муж Аллы Назаровой.
12.11.2025
_Mike N_
Хрен Черчесова редьки не слаще :laughing::laughing::laughing:
12.11.2025
_Mike N_
в Казахстане Стасика хватило на 6 игр ! :laughing::laughing::laughing:
12.11.2025
_Mike N_
и в сборную России его - Стасик не подведет ! :laughing::laughing::laughing:
12.11.2025
_Mike N_
А может Стасика отправить обратно в Казахстан ? Братья-казахи сильно обрадуются ! :laughing::laughing::laughing:
12.11.2025
тихоновнавсегда
Разорвут Саламыча на лоскуты...
12.11.2025
Millwall82
и Игорь Денисов! Только в паре!
12.11.2025
Djin Ignatov
В Питере , такие же щенки , которые также УКЛОНИЛИСЬ от службы в Российской армии - нарисовали его огромный стенд где он также прикладывает ПУСТУЮ руку к голове ! Этот СТЕНД обошел ВСЮ страну ! Но когда им обьяснили что руку к ПУСТОЙ голове не прикладывают - эти молодые дезертиры вынуждены быстро его убрать !!! Получается ПОЗОР был на ПОЗОРЕ !! Частенько это фото выкладывают и здесь !
12.11.2025
shur
И Ахмат не бросать!
12.11.2025
Djin Ignatov
Но на этом ЧМ ,Дзюба и дал ему кличку - ДЕЗЕРТИР !!! Когда во время забитого гола Черчесов приложил ПУСТУЮ руку к голове !!! После очередного гола ДЗЮБА подбежал к Черчесову и показал , что надо сверху на голову ,класть еще одну руку !!!! Ты что не знаешь УСТАВ нашей Российской армии ? Не служил что ли ? Дезертир !!! С того времени Дзюба ВСЕГДА празднует так забитый им ГОЛ !!
12.11.2025
rustov
предлагаю разрешить Черчесову совмещение в Спартаке и Динамо
12.11.2025
Степочкин
Как у вас все просто. Что же это за честный такой чемпионат, если тянут все в Спартак, лишь бы он на дно не пошел.?! А болел этих клубов , из которых забирается тренер, не жалко? Или х...й с ними? И как Черчесов или тот же Талалаев будут потом смотреть в лица болел того же Ахмата или Балтики, когда Спартак будет обыгрывать их? Берите из другого чемпионата или не занятого тренера. Или в крайнем случае по окончании сезона.
12.11.2025
Russpiel
Ещё какой!
12.11.2025
shur
Черчсов и в Спартак, и в Динамо. А что с Ахматом будет?
12.11.2025
blue-white!
Нее, в руководстве Динамо точно идиоты. Чем Черческу лучше Карпина? Выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии с Легией и Ференцварошем? Уверен, что и кудрявый с ними бы победил в этих днищенских чемпионатах. Станок тоже побеждал с Црвеной Звездой и тем же Ференцварошем, ну и?!
12.11.2025
Slim Tallers
Уволить одногофизрука и поставить другого.
12.11.2025
resifi
Я смотрю Стас прямо на расхват!:zany_face:
12.11.2025
bruno conti
а почему не Игорь Добровольский ???? или черчесов чего-то выиграл???
12.11.2025
Врн36
Хрен редьки не слаще
12.11.2025
oleg ves
Черчес будет совмещать Ахмат, Спартак и Динамо, пока отовсюду не погонят, а это случится еще до конца нынешнего сезона
12.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Три Ростова, пять Черчесовых - и это не предел для РПЛ:joy::joy::joy:
12.11.2025
Микола Питерский
Это муж Жанны Агузаровой?
12.11.2025
Микола Питерский
ну Карпин совмещает в сбродной и в динамо, черчесов будет совмещать в динамо и в Спартаке. а потом Станкович вернётся
12.11.2025
Bayan Bolotov
Маразм
12.11.2025
iich
Это ж надо ТАК ненавидеиь несчастный клуб, чтобы после Карпина "лечить" его Черчесовым! Проще пристрелить, чем так мучать.
12.11.2025
С детства за Уралмаш!
Данная информация - фуфло: В "Динамо" опровергли слухи об уходе Карпина во время паузы на матчи сборной: "Данная информация не соответствует действительности", – передает слова пресс-службы клуба "РБ Спорт". Зачем шеф отдела футбола распространяет нелепые слухи? Ведь это так сложно - позвонить напрямую в "Динамо", да, г-н Алексеев?
12.11.2025
igorlvov
Да что уж тут! Пусть горный орёл тренерует сразу три команды! Ахмат, Динамо и Спартак! .......:))) Хрена уж тут размениваться!
12.11.2025
Паромщик
Последние новости.... от Боброва из СЭ. Динамо взглавит Станкович))))
12.11.2025
Diman_madridista
Ну вот и назначьте Гусева. Или Личку. А то Талалаев с Черчесовым вон как носы позадирали, будто их два тренера на всю страну
12.11.2025
ёzhic8
Опять же - в чем новость? Одним из Ну и?
12.11.2025
Mikhail Seleznev
Лучше уж Динамо, чем Спартак
12.11.2025
99
Борьба за самобытного осетино-австрийского гуру тренерского цеха… То сидел сколько без работы , то теперь в очередь выстраиваться будут :rofl::rofl::rofl:
12.11.2025
Упёртый русский
Разница в том, что на мнение Алексеева в руководстве Динамо плевать хотели, если мягко. И это - совершенно правильно по данному вопросу на настоящее время. А Карпин это даже не читает - занят сборной. Журналисты - зло для команды, факт. Доказано Аллой Назаровой, Волотко, Рабинером. А теперь - и Костей Алексеевым. СЭ на сегодня превратился в полностью бульварную газеты - вынужден это констатировать, к сожалению. Уровень журналистов опустился ровно до уровня их хотелок...
12.11.2025
gan75
СЭ агент Салямыча, пристраивают ценного специалиста, не в Спартак, так в Динамо...
12.11.2025
bolelschik.volga34
хрен редьки не слаще.
12.11.2025
bm
Назначьте Гусева. Он давно в команде, все знает, да и как игрок был умный.
12.11.2025
Dimario
Лучше давайте Гусева - Черчесов много попросит: нужно из Ахмата уйти, не поругавшись, и еще от нефтяных денег отбиться :wink:
12.11.2025
vaaldik
Ну что за цирк??? Черчесов так и будет, по мнению автора, кочевать из команды в команду, не успевая разобрать чемодан? Или он уже и там всех утомил?
12.11.2025
Adiоs Amigos R
Бедный Станислав Саламович уже устал икать сегодня
12.11.2025
Dron56
Гусев. Большая надежда. Точка.
12.11.2025
С детства за Уралмаш!
А "Спартаку" он уже не нужен?
12.11.2025
MMT
Ну всё, пошел по рукам Черчесий
12.11.2025
Алексей Х
- какое такое Динамо, дон? Никаких разговоров, дон. Здесь останется)
12.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Буду очень рад такому варианту!
12.11.2025
hovawart645
Стаса сватают и в Спартак, и в Динамо! Пора клонировать выдающегося представителя тренерского цеха! Каждой команде РПЛ - по своему Черчесову!)))
12.11.2025
ровнов
Мистер Алексеев взялся за Карпина? Не много времени прошло.А о футболе то, не разучились писать? Или и не умели?
12.11.2025
МаратХ
В душ Динамовский, что ли хочет ходить с футболистами полевой командир?
12.11.2025
Алексей Х
Круговорот отечественных специалистов в клубах РПЛ))
12.11.2025
Alexander Zhukov
Доказывать свою силу как тренера надо в Ахмате. Вот представьте Семака в роли тренера какого-нибудь аутсайдера. Покажет он уровень выдающегося спеца без бразильцев...
12.11.2025
Alexander Zhukov
Черчесов молодец. Быстро сообразил... что с Ахматом авторитет не укрепишь. Хотя в сравнении с Карпиным вариант неплохой.
12.11.2025
Saiga-спринтер
Ролан Гусев изначально был для "Динмо" гораздо лучшим вариантом, чем тренеский недоучка Валера-веринский.
12.11.2025
Реалист-правдоруб
По Черчесову всегда один вопрос- как быстро от него устанут футболисты? В Ахмате судя по всему, уже устали.
12.11.2025
Реалист-правдоруб
Источник К. Алексеева- Алан Агузаров.
12.11.2025
True Timati
Валера неудобный тренер - молчать не будет, но Черчесов еще хуже, по-моему
12.11.2025
Корнелий Ш
Ставили бы Гусева до конца сезона, вдруг выстрелит.
12.11.2025
authentiction
А не надо ни о чем договариваться с Ахматом. Черчесова на всех хватит. Будет совмещать в Динамо.
12.11.2025
spartsmen
Динамо, конечно, с ахматом договорится. И закольцовочка получится просто эпической.
12.11.2025
Корнелий Ш
Нельзя забывать о Царе
12.11.2025
МЯСО ВРЕДНО
Ну если Черчесова и в Спартак и в Динамо, тогда ждем заявлений Юрана и Карреры о готовности возглавить Динамо.
12.11.2025
Корнелий Ш
И в Тушино его хотят. А чего, Карпин же совмещал.
12.11.2025
shutnik78
:laughing::sweat_smile::joy: какой смешной анекдот... а почему не Бердыев?
12.11.2025
Ikar
Ну реально Черчесов на сегодня один из сильнейших отечественных тренеров .
12.11.2025
Andre_Saratov
Вот и пришло время осеннего обострения.
12.11.2025
Mr T
Ну какой ещё Черчесов
12.11.2025
Andre_Saratov
Нарасхват.
12.11.2025