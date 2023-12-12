В «Сочи» назвали неудовлетворительными результаты команды в первой половине сезона РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением об игре команды в первой половине сезона-2023/24 РПЛ.

«Конечно, оценка первой части сезона неудовлетворительная, картина такая, что нужно меньше отдыхать, а больше работать, — цитирует Рубашко ТАСС. — Делаем выводы из этой ситуации. Сейчас нужно сконцентрироваться на подготовке ко второй части, чтобы не было никаких ошибок. Посмотрим, будут ли приобретения зимой. У нас обычно первый сбор в Сочи, потом, скорее всего, будем в Турции».

«Сочи» после 18 туров РПЛ набрал 11 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.