В «Сочи» не исключают подписания контрактов со свободными агентами

Сегодня, 17:20
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подвел итоги летнего трансферного окна для команды.
Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 15 сентября. Однако клубы российского чемпионата еще две недели могут заключать контракты со свободными агентами.
«Насколько удовлетворен работой клуба в летнее трансферное окно? То, что желание и потребность у нас есть, факт. Что-то не удалось до конца, но в любом случае окно свободных агентов есть. Мы посмотрим, будет ли что-то. Могут ли свободные агенты пополнить «Сочи»? Почему нет», — приводит ТАСС слова Рубашко.
Также он рассказал о подготовке команды под руководством нового главного тренера Александра Точилина.
«Подготовка проходит в штатном режиме под руководством главного тренера Александра Точилина. У него действующий контракт. Просто когда уходит тренер, то у клуба есть месяц, чтобы назначить тренера. Ищет ли «Сочи» нового главного тренера? Сейчас главным тренером является Александр Точилин, давайте с уважением относиться к каждому главному тренеру», — добавил специалист.
17 сентября пресс-служба «Сочи» сообщила, что Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера команды. Его место занял Точилин, который уже возглавлял «Сочи» в сезонах-2018/19 и 2019/20 и работал в тренерском штабе Хохлова.
На данный момент сочинский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 8 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -