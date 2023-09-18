В «Сочи» не исключают подписания контрактов со свободными агентами

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подвел итоги летнего трансферного окна для команды.

Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 15 сентября. Однако клубы российского чемпионата еще две недели могут заключать контракты со свободными агентами.

«Насколько удовлетворен работой клуба в летнее трансферное окно? То, что желание и потребность у нас есть, факт. Что-то не удалось до конца, но в любом случае окно свободных агентов есть. Мы посмотрим, будет ли что-то. Могут ли свободные агенты пополнить «Сочи»? Почему нет», — приводит ТАСС слова Рубашко.

Также он рассказал о подготовке команды под руководством нового главного тренера Александра Точилина.

«Подготовка проходит в штатном режиме под руководством главного тренера Александра Точилина. У него действующий контракт. Просто когда уходит тренер, то у клуба есть месяц, чтобы назначить тренера. Ищет ли «Сочи» нового главного тренера? Сейчас главным тренером является Александр Точилин, давайте с уважением относиться к каждому главному тренеру», — добавил специалист.

17 сентября пресс-служба «Сочи» сообщила, что Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера команды. Его место занял Точилин, который уже возглавлял «Сочи» в сезонах-2018/19 и 2019/20 и работал в тренерском штабе Хохлова.

На данный момент сочинский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 8 туров.