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Сегодня, 17:20

В «Сочи» не исключают подписания контрактов со свободными агентами

Алина Савинова
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подвел итоги летнего трансферного окна для команды.

Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 15 сентября. Однако клубы российского чемпионата еще две недели могут заключать контракты со свободными агентами.

«Насколько удовлетворен работой клуба в летнее трансферное окно? То, что желание и потребность у нас есть, факт. Что-то не удалось до конца, но в любом случае окно свободных агентов есть. Мы посмотрим, будет ли что-то. Могут ли свободные агенты пополнить «Сочи»? Почему нет», — приводит ТАСС слова Рубашко.

Также он рассказал о подготовке команды под руководством нового главного тренера Александра Точилина.

«Подготовка проходит в штатном режиме под руководством главного тренера Александра Точилина. У него действующий контракт. Просто когда уходит тренер, то у клуба есть месяц, чтобы назначить тренера. Ищет ли «Сочи» нового главного тренера? Сейчас главным тренером является Александр Точилин, давайте с уважением относиться к каждому главному тренеру», — добавил специалист.

17 сентября пресс-служба «Сочи» сообщила, что Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера команды. Его место занял Точилин, который уже возглавлял «Сочи» в сезонах-2018/19 и 2019/20 и работал в тренерском штабе Хохлова.

На данный момент сочинский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 8 туров.

Источник: https://tass.ru/sport/18776573
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
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