В «Сочи» не стали отвечать на вопрос о возможном приходе Бердыева на пост главного тренера

22 ноября, 22:15
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отказался говорить о возможной смене главного тренера команды.
— Гаранин уволен?
— Не комментирую
— Будет назначен Бердыев?
— Вы что, не поняли?
В среду, 2 ноября появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.
51-летний Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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