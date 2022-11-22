В «Сочи» не стали отвечать на вопрос о возможном приходе Бердыева на пост главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отказался говорить о возможной смене главного тренера команды.

— Гаранин уволен?

— Не комментирую

— Будет назначен Бердыев?

— Вы что, не поняли?

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.

51-летний Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».