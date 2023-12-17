В «Сочи» объяснили, почему назначили не российского специалиста на пост главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение испанского тренера Роберто Морено.

«В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок. Срок контракта Роберто? Не готов об этом говорить», — сказал Рубашко «СЭ».

15 декабря сочинский клуб объявил о назначении испанского специалиста. Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.