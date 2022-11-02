В «Сочи» опровергли информацию об увольнении Гаранина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию об увольнении Вадима Гаранина с поста тренера команды. Ранее об этом сообщил портал «Чемпионат».

«Позвоните тем, кто об этом написал! Гаранин не уволен», — сказал Рубашко «СЭ».

Гаранин возглавил «Сочи» в июне 2022 года. Команда после 15 туров чемпионата России занимает 9-е место (21 очко).