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Сегодня, 13:50

В «Сочи» отказались комментировать отсутствие Гаранина и Нобоа в заявке на матч со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев не стал комментировать «СЭ» отсутствие старшего тренера команды Вадима Гаранина и полузащитника Кристиана Нобоа в заявке на матч 16-го тура РПЛ против «Спартака».

— В заявку на матч не попали Вадим Гаранин и Кристиан Нобоа. Могли бы вы объяснить их отсутствие?

— Нет.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

3 ноября генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что Гаранина не будет на скамейке запасных команды в матче со «Спартаком».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
2-й тайм

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
Кристиан Нобоа
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Вадим Гаранин
2
1
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В «Сочи» заявили, что старший тренер команды Гаранин пропустит матч со «Спартаком» из-за проблем со здоровьем

Точилин заявил, что Нобоа пропустит матч со «Спартаком» из-за травмы