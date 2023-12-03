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Сегодня, 12:37

В «Сочи» ответили на вопрос об отстранении Точилина

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Точилин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил, почему клуб отстранил Александра Точилина от руководства командой.

— Почему Точилин, судя по официальному сайту клуба именно «отстранен»?

— На данный момент то что написано на сайте, так и есть. Команду готовит помощник.

— Это дисциплинарные причины или просто такое решение руководства?

— Решение. Думаю, нет никаких шансов, что он вернется на пост главного тренера. Уже отстранен от работы главного тренера до последнего тура. Увольнение когда происходит? Не когда вам говорят: «Вы команду не готовите, мы не нуждаемся в ваших услугах». А когда подписываешь документ. В любом случае сегодня выходной день.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что специалист отстранен от работы с командой решением руководства. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Денис Клюев.

Точилин возглавил «Сочи» 17 сентября, сменив на этой должности Дмитрия Хохлова.

В последних 5 матчах клуб потерпел 4 поражения и один раз сыграл вничью. После 17 туров РПЛ «Сочи» набрал 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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