Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:48

В «Сочи» подтвердили интерес «Севильи» к Дркушичу

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил интерес «Севильи» к защитнику Ване Дркушичу.

«Интерес действительно есть, но большего пока сказать не могу», — цитирует директора Sport24.

Ранее агент игрока Младен Ратковица рассказал, что у российского клуба есть несколько серьезных вариантов по защитнику.

Дркушич выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. В прошедшем сезоне 24-летний словенец сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола. На Евро-2024 защитник в составе сборной Словении провел 4 матча и заработал желтую карточку.

Источник: Sport24
ФК Сочи
Ваня Дркушич
0
Читайте также
Долецкая призвала уволить Шнякина и Генича за работу на финале Евро-2024
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
«Спартак» снова провалится, Соболев станет лучшим бомбардиром. Что произойдет в новом сезоне РПЛ
Песков заявил, что присутствие сил НАТО в Черном море угрожает России
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Ajansspor: «Зенит» согласовал с «Галатасараем» контракт Вендела
Семак рассказал о готовности игроков «Зенита» к матчу с «Крыльями Советов»
Сезон-2023/24: лучший арбитр — Карасев, лучший ассистент — Образко
«Зенит» — 2024/25: кто остановит сверхмотивированного гегемона?
Защитник «Химок» Терехов заявил, что Талалаев иногда чересчур резко общается
В «Спартаке» рассказали, что новостей по Промесу пока нет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Оренбург»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Пари НН»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год