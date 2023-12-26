В «Сочи» рассказали о планах команды на зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что в зимнюю паузу команда намерена в первую очередь усилить линию нападения.

Ранее сообщалось, что зимой в клуб могут перейти два игрока «Зенита»: полузащитник Александр Ерохин и защитник Дмитрий Чистяков.

«На данный момент наш клуб не будет комментировать какие-то конкретные кандидатуры, потому что сейчас ведется большая работа по усилению состава. И пока нет смысла останавливаться на каких-то отдельных игроках. Чуть позже что-то уже будет вырисовываться по некоторым кандидатам. Но в любом случае нам точно хотелось бы укрепить позиции в линии нападения», — цитирует Рубашко РИА «Новости».