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РПЛ

Сегодня, 11:23

В «Сочи» рассказали о планах команды на зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что в зимнюю паузу команда намерена в первую очередь усилить линию нападения.

Ранее сообщалось, что зимой в клуб могут перейти два игрока «Зенита»: полузащитник Александр Ерохин и защитник Дмитрий Чистяков.

«На данный момент наш клуб не будет комментировать какие-то конкретные кандидатуры, потому что сейчас ведется большая работа по усилению состава. И пока нет смысла останавливаться на каких-то отдельных игроках. Чуть позже что-то уже будет вырисовываться по некоторым кандидатам. Но в любом случае нам точно хотелось бы укрепить позиции в линии нападения», — цитирует Рубашко РИА «Новости».

По итогам первой части сезона «Сочи» с 11 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231226/sochi-1918106955.html
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