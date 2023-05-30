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Сегодня, 21:14

В «Сочи» рассказали о восстановлении нападающего Джорджевича

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян в комментарии для «СЭ» рассказал о ходе восстановления нападающего Луки Джорджевича.

«Лука продолжает восстанавливаться индивидуально с тренером. Пока неизвестно, сыграет ли он в субботу или нет. Думаю, на днях уже будет ясно», — сказал Торосян «СЭ».

28-летний форвард получил повреждение задней поверхности бедра в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3).

В текущем сезоне Джорджевич провел 13 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Лука Джорджевич
Футбол
ФК Сочи
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