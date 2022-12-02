В «Сочи» высказались об участии в Зимнем Кубке РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ» об участии команды в Зимнем Кубке РПЛ.

— Стало известно, что «Сочи» примет участие в зимнем турнире РПЛ.

— Мы планировали сборы в Эмиратах, потом, возможно в Турции. Этот вопрос быстро решается, но так как освободилось место и мы изначально планировали поучаствовать на этом турнире, для нас это хорошая возможность и спарринг получить, и пройти дополнительную подготовку.

— Как вам формат?

— В принципе все должно для нас быть нацелено на подготовку к оставшейся части сезона.

Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля. В нем примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».