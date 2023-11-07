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Сегодня, 08:30

В «Сочи» задались вопросом после удаления Марсело: «Не нанес травму, удара не было»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

«Вы знаете, игра была обоюдоострой. В течение игры были эпизоды, на которые мы обращали внимание, «Динамо» тоже. В принципе, игра была достаточно агрессивная. Все хотели победить. У нас тоже естественно есть вопросы по судейству на последних минутах.

Понимаю, что когда ты ведешь игру, счет 3:1, какие-то эмоции... Мы еще могли вырвать победу в концовке. К арбитрам часто есть вопросы, но у нас тоже есть. На видео в эпизоде с Марсело удара не было. Он положил руку где-то в область плеча, не более. Никакой агрессии не было. Таких единоборств достаточно много бывает. Он не нанес травму, удара не было. Или, например, когда Батырев уходит от опеки, а его Карраскаль держит. Судья не реагирует", — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее пресс-служба «Сочи» опубликовала видео со спорными судейскими решениями из матча с «Динамо» (3:3) в 14-м туре РПЛ.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Динамо (Москва)
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