В «Сочи» заявили, что не хотят болтаться в середине таблицы

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о задачах команды на будущий сезон РПЛ.

«Конечно, хотелось бы сделать из прошлого сезона правильные выводы и двигаться вперед. Потому что «Сочи» своими последними успехами, выходом в Лигу Конференций и серебром, доказал, что клуб хоть и молодой, но амбициозный. Мы не хотим болтаться где-то в середине, думаю, задачи будут как всегда максимальные», — цитирует Бородина «РБ Спорт».

«Сочи» с 38 очками финишировал на восьмой строчке в чемпионате России. В сезоне-2021/22 команда заняла рекордное для себя второе место в турнирной таблице.