В «Сочи» заявили об отсутствии изменения тренировочного процесса, из-за «шторма века»

В пресс-службе «Сочи» заявили «СЭ», что «шторм века» не повлиял на тренировочный процесс команды в преддверии матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Команда работает по графику. Никаких изменений в тренировочном процессе нет», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

На черноморское побережье обрушился сильный шторм, его пик пришелся на ночь с 26 на 27 ноября.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что из-за непогоды девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы, несколько авиарейсов задержали.