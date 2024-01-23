Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:39

Дмитрий Гафин назначен председателем совета директоров «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Гафин.
Фото ФК «Динамо»
Telegram Дзен

Юрий Соловьев принял решение покинуть пост председателя совета директоров «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новым председателем назначен Дмитрий Гафин, который ранее являлся членом совета директоров и советником председателя.

Соловьев возглавлял совет директоров «Динамо» с июля 2019 года. За этот период клуб завоевал бронзу чемпионата России и играл в финале Кубка России.

«Динамо» в текущем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 18 матчах. Также бело-голубые вышли в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. В первом матче они обыграли «Зенит» со счетом 1:0, ответная игра состоится 12 марта на «Газпром Арене».

Источник: ФК Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
Медведев сыграет против Хуркача в 1/4 финала Australian Open 24 января
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит»
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Юморист скончался после драки в Сочи
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

ЦСКА и «Рубин» рассматривали кандидатуру полузащитника из Хорватии

Жоаозиньо назвал Россию своим домом