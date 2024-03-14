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Скандалы

14 марта, 00:39

В совете директоров «Спартака» отказались комментировать задержание Промеса

Артем Бухаев
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Член совета директоров «Спартака» Павел Жданов отказался комментировать «СЭ» новые обстоятельства задержания в Дубае полузащитника команды Квинси Промеса.

Корреспондент «СЭ» дозвонился до Павла Жданова после появления новостей об аресте Квинси Промеса в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов на экстрадицию, однако функционер отказался от комментария, сославшись на позднее время.

Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Квинси Промес. Промеса снова задержали в ОАЭ, Нидерланды будут добиваться экстрадиции. Онлайн

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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