В «Союзмультфильме» оценили идею партнерства со «Спартаком»: «Классно и здорово!»

17 ноября, 15:30
Креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных ответила на вопрос «СЭ» о возможности партнерства с футбольным клубом «Спартак»
— Было бы вам интересно поработать с футбольным клубом «Спартак»?
— Такого не было, но мысль интересная. В хоккее нас поддержал КХЛ. Но сама тема классная.
— Если к вам придет «Спартак» с предложением, вам было бы это интересно?
— Думаю, мы готовы. Это круто! Партнерство — это классно и здорово.
После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает 6-е место в таблице. В 16-м туре красно-белые сыграют дома с ЦСКА 22 ноября.
Баск
Госцирк мы оставим сборной.)
18.11.2025
Баск
А как оценивают возможность партнерства со Спартаком в московском цирке? ))
18.11.2025
shpasic
будет с унылым видом сидеть на скамейке и говорить: "душераздирааааающее зрелище..."
17.11.2025
Ратель
НетЪ. Даже красная крыша - надёжнее.
17.11.2025
Sergey Sparker
Это в СССР. А сейчас лучше встретитья с уголовником чем с бело-голубым.
17.11.2025
Sergey Sparker
Почему высмеивание? Просто шутка юмора. К болельщикам Спартака я отношусь с любовью. Если бы их не было, над кем бы можно было потешаться? Кого бы можно было жалеть? Кстати, в мультфильм "11 поросят" обязательно надо включить Рабинера. Пусть он в этом фильме пишет книгу "Как убивали поросят". Идея для сценариста бесплатно.
17.11.2025
Alexey Ryabtsov
иа))))))))))))))))
17.11.2025
AZ
Следующий шаг - партнерство с Госцирком)))
17.11.2025
Ратель
Помнится, в советских мультиках в красно-белом нередко выступали хулиганы, не чурающиеся запрещённых приёмов. Хорошие парни были в бело-голубом)))
17.11.2025
HodorVor
Винни из Питера будет играть с пятачком в игру входит-выходит
17.11.2025
555 555
Сразу в Голливуд,мыльную оперу снять,сезонов так на десять.
17.11.2025
Slim Tallers
Есть партнёрство с брендами производителями одежды,экипировки. А что может дать организация-банкрот?!
17.11.2025
Saiga-спринтер
Презентуют мультик "Стаканович и 11 поросят". В роли волка - Боярский.
17.11.2025
Фирсыч
Несчастным животным, которого все обижали.
17.11.2025
Sergey Sparker
Все правильно! Вместо мультфильма 3 поросенка надо сделать мультфильм 11 поросят! При этом, минимум, 8 поросят должны быть черненькими.
17.11.2025
Vitalick
А че сразу Спартак? Давайте другие команды? Рубин, например ?
17.11.2025
Serg D
Опередил))!
17.11.2025
shpasic
- скажи-ка, Пятачок, а ты можешь в пятницу потренировать Спартак? - в пятницу? конечно, в пятницу я совершенно свободен!
17.11.2025
Serg D
Продолжить серию про поросёнка Фунтика)! И Беладонну в тренеры))!... А волк за Динамо был оказывается?!?! Кем волком позорным?! Или санитаром леса))?!
17.11.2025
AlexCS4
Уже было. "Необыкновенный матч" 1955 года. Там красно-белые деревяшек обыгрывали
17.11.2025
AlexCS4
Римейк "Ежика в тумане"? "Тренер... Тренер...". :)
17.11.2025
sergey stepanov
Продолжение про Фунтика снимут?
17.11.2025
Тезей
Ну,хоть где-то будет обыгрывать.
17.11.2025
Фирсыч
Создадут серию мультфильмов, типа "Шайбу! шайбу!", где Спартак будет всех обыгрывать!
17.11.2025
Millwall82
в "Ну, погоди!" волк болел за Динамо. Ну и чуть позднее, было партнерство между "Смешариками" и Зенитом.
17.11.2025
shpasic
"корреспонденты" забыли спросить в Союзмультфильме, кого там видят тренером Спартака
17.11.2025