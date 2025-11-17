Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

17 ноября, 15:30

В «Союзмультфильме» оценили идею партнерства со «Спартаком»: «Классно и здорово!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных ответила на вопрос «СЭ» о возможности партнерства с футбольным клубом «Спартак»

— Было бы вам интересно поработать с футбольным клубом «Спартак»?

— Такого не было, но мысль интересная. В хоккее нас поддержал КХЛ. Но сама тема классная.

— Если к вам придет «Спартак» с предложением, вам было бы это интересно?

— Думаю, мы готовы. Это круто! Партнерство — это классно и здорово.

После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает 6-е место в таблице. В 16-м туре красно-белые сыграют дома с ЦСКА 22 ноября.

32

  • Баск

    Госцирк мы оставим сборной.)

    18.11.2025

  • Баск

    А как оценивают возможность партнерства со Спартаком в московском цирке? ))

    18.11.2025

  • shpasic

    будет с унылым видом сидеть на скамейке и говорить: "душераздирааааающее зрелище..."

    17.11.2025

  • Ратель

    НетЪ. Даже красная крыша - надёжнее.

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Это в СССР. А сейчас лучше встретитья с уголовником чем с бело-голубым.

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Почему высмеивание? Просто шутка юмора. К болельщикам Спартака я отношусь с любовью. Если бы их не было, над кем бы можно было потешаться? Кого бы можно было жалеть? Кстати, в мультфильм "11 поросят" обязательно надо включить Рабинера. Пусть он в этом фильме пишет книгу "Как убивали поросят". Идея для сценариста бесплатно.

    17.11.2025

  • Alexey Ryabtsov

    иа))))))))))))))))

    17.11.2025

  • AZ

    Следующий шаг - партнерство с Госцирком)))

    17.11.2025

  • Ратель

    Помнится, в советских мультиках в красно-белом нередко выступали хулиганы, не чурающиеся запрещённых приёмов. Хорошие парни были в бело-голубом)))

    17.11.2025

  • HodorVor

    Винни из Питера будет играть с пятачком в игру входит-выходит

    17.11.2025

  • 555 555

    Сразу в Голливуд,мыльную оперу снять,сезонов так на десять.

    17.11.2025

  • Slim Tallers

    Есть партнёрство с брендами производителями одежды,экипировки. А что может дать организация-банкрот?!

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Презентуют мультик "Стаканович и 11 поросят". В роли волка - Боярский.

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Несчастным животным, которого все обижали.

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Все правильно! Вместо мультфильма 3 поросенка надо сделать мультфильм 11 поросят! При этом, минимум, 8 поросят должны быть черненькими.

    17.11.2025

  • Vitalick

    А че сразу Спартак? Давайте другие команды? Рубин, например ?

    17.11.2025

  • Serg D

    Опередил))!

    17.11.2025

  • shpasic

    - скажи-ка, Пятачок, а ты можешь в пятницу потренировать Спартак? - в пятницу? конечно, в пятницу я совершенно свободен!

    17.11.2025

  • Serg D

    Продолжить серию про поросёнка Фунтика)! И Беладонну в тренеры))!... А волк за Динамо был оказывается?!?! Кем волком позорным?! Или санитаром леса))?!

    17.11.2025

  • AlexCS4

    Уже было. "Необыкновенный матч" 1955 года. Там красно-белые деревяшек обыгрывали

    17.11.2025

  • AlexCS4

    Римейк "Ежика в тумане"? "Тренер... Тренер...". :)

    17.11.2025

  • sergey stepanov

    Продолжение про Фунтика снимут?

    17.11.2025

  • Тезей

    Ну,хоть где-то будет обыгрывать.

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Создадут серию мультфильмов, типа "Шайбу! шайбу!", где Спартак будет всех обыгрывать!

    17.11.2025

  • Millwall82

    в "Ну, погоди!" волк болел за Динамо. Ну и чуть позднее, было партнерство между "Смешариками" и Зенитом.

    17.11.2025

  • shpasic

    "корреспонденты" забыли спросить в Союзмультфильме, кого там видят тренером Спартака

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Читайте также
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Форвард «Локомотива» Воробьев: «В 28 раскрыться — это нужно уметь, так скажем...»
    Нападающий «Локомотива» Воробьев: «На левом или правом фланге может оказаться любой из наших полузащитников»
    Кто сменит Карпина в «Динамо»? Среди кандидатов — Черчесов, Шахин и Игнашевич
    Источник: Сандро Шварц может вернуться в «Динамо»
    Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
    От «приложим все силы для трофея» до обещаний не вылететь. Как менялся Карпин в «Динамо»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя