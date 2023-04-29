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Сегодня, 19:23

В «Спаратке» высказались о том, что «Зенит» может стать чемпионом в матче с красно-белыми

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировали то, что «Зенит» может стать чемпионом России в матче с красно-белыми в 26-м туре РПЛ.

— «Зенит» готовится праздновать чемпионство в матче со «Спартаком», уже известно, что будет выступать группа «Тату». Будут ли со стороны «Спартака» какие-то медийные ответы?

— Давайте вы спросите у «Зенита», как они будут готовиться к своим активностям. Как «Спартак» на выезде с «Зенитом» может готовить какие-то активности?

— Испортить «Зениту» праздник — дополнительная мотивация для «Спартака»?

— У «Спартака» главная мотивация — это добиваться своего результата, решать своих задачи.

— Будет ли фан-сектор «Спартака» на матче с «Зенитом»?

— Насколько вы знаете, у нас в последнее время клуб не организует выездных фан-секторов. Люди, которые хотят поболеть за «Спартак», могут спокойно купить билеты.

На данный момент «Зенит» набрал 61 очко в 25 матчах. У идущего вторым «Ростова» 49 очков.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» может стать чемпионом даже в случае ничьей со «Спартаком»

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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