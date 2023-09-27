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Сегодня, 13:36

В «Спартака» сообщили, что палата по разрешению споров прекратила производство дела Игнатова

Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что палата по разрешению споров прекратила производство дела по заявлению агента Александра Маньякова к полузащитнику красно-белых Михаилу Игнатову.

«Производство в Палате по разрешению споров по заявлению Маньякова в отношении Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено. Причина — вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение Палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано. «Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», — сказал Зеленов.

В 2020 году Маньяков и Игнатов заключили агентский договор, но спустя год футболист решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал с игрока 9,5 миллиона рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело, но потом комитет по статусу футболистов встал на сторону агента.

Летом 2023 Маньяков начал требовать дисквалифицировать Игнатова за то, что футболист обратился в Мытищинский городской суд, хотя по регламентам, не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS).

Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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