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Сегодня, 12:50

В «Спартаке» были недовольны работой Амарала на трансферном рынке

Сергей Разин
корреспондент
Томаш Амарал.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны причины, почему Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака».

По сведениям «РБК Спорт», решение об уходе португальского специалиста было принято в конце октября, когда Амарал представил свою стратегию на зимнее трансферное окно. Также вопросы о работе Амарала были у руководства еще летом из-за двух трансферов, которые не состоялись.

Источники издания сообщили, что трансфер полузащитника Керема Актюркоглу из «Галатасарая» практически был согласован, но Амарал не хотел удовлетворять зарплатные требования игрока в 4 миллиона евро в год. Португалец считал, что турок усилит команду, но его переход мог привести к недовольству других футболистов из-за своей зарплаты.

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33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

Источник: РБК
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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