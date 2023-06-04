В «Спартаке» исключили участие футболистов в матчах медиалиги

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об участии футболистов команды в матчах медийной футбольной лиги.

«Изначально не планировалось, что ребята выйдут на поле. В свободное время они могут увлекаться тем, что им нравится — в том числе и медиафутболом. Они поддерживают разные медиакоманды — как менеджеры или пиарщики, но речи о том, чтобы они играли, не было. Думаю, что и в дальнейшем будет так», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее появилась информация, что игроки красно-белых Павел Мелешин, Руслан Литвинов и Антон Зиньковский могут сыграть за «Бей Беги» в медиалиге.

5 июня на «Открытие Банк Арене» пройдет матч медиалиги между «Бей Беги» и «Народной Командой». Президентами клуба «Бей Беги» являются футболисты красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев. Символический удар по мячу перед матчем сделает легендарный тренер красно-белых Олег Романцев.