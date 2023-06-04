Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:39

В «Спартаке» исключили участие футболистов в матчах медиалиги

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об участии футболистов команды в матчах медийной футбольной лиги.

«Изначально не планировалось, что ребята выйдут на поле. В свободное время они могут увлекаться тем, что им нравится — в том числе и медиафутболом. Они поддерживают разные медиакоманды — как менеджеры или пиарщики, но речи о том, чтобы они играли, не было. Думаю, что и в дальнейшем будет так», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее появилась информация, что игроки красно-белых Павел Мелешин, Руслан Литвинов и Антон Зиньковский могут сыграть за «Бей Беги» в медиалиге.

5 июня на «Открытие Банк Арене» пройдет матч медиалиги между «Бей Беги» и «Народной Командой». Президентами клуба «Бей Беги» являются футболисты красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев. Символический удар по мячу перед матчем сделает легендарный тренер красно-белых Олег Романцев.

ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто станет вторым и кто избежит стыков: что решается в последнем туре РПЛ
Звезда сборной Аргентины мечтает стать чемпионом мира по футгольфу. Этот вид спорта обожают Папен и Валуев
Немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве
В Мелитополе прозвучала серия взрывов
Троица — когда отмечают праздник в 2023, что можно и нельзя делать в этот день
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Васютина заявил, что футболист остается в «Зените»

Масалитин назвал успехом для «Спартака» завоевание бронзы в РПЛ