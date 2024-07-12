В «Спартаке» назвали слухами новость об интересе клуба к вингеру «Спортинга» Тринкану

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос «СЭ» об интересе к полузащитнику «Спортинга» Франциско Тринкану.

Ранее в Telegram-канале «Хроники «Спартака» появилась информация о том, что красно-белые рассматривали вариант с подписанием 24-летнего португальца.

— Сообщалось, что до Барко «Спартак» изучал возможность приобретения Тринкана, но клуб отказался от этой инициативы.

— Вынужден еще раз сказать, что не комментирую слухи по поводу несостоявшихся переговоров, идей, инсайдов. Если будет конкретный вышедший на финишную прямую вариант с игроком, мы вам расскажем.

В сезоне-2023/24 Тринкан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.