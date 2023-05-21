В «Спартаке» назвали слухами слова агент защитника «Сампдории» Гюнтера о возможном трансфере летом

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что не будет комментировать трансферные слухи по поводу возможного перехода защитника «Вероны» Корая Гюнтера. Права на футболиста принадлежат «Сампдории».

«Трансферные слухи мы не комментируем. Много имен появляется в прессе. Поймите правильно, если комментировать каждое — это может навредить работе нашего спортивного блока. Много заинтересованных сторон. Мы выбрали такую тактику, что мы не комментируем информацию об интересе со стороны клуба к кому бы то ни было», — заявил Зеленов.

В сезоне-2022/23 Гюнтер провел 22 матча в серии А, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.