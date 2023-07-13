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Сегодня, 21:31

В «Спартаке» назвали сроки возвращения Николсона в команду

Ана Горшкова
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, когда нападающий Шамар Николсон вернется в клуб.

«Шамару положен небольшой отпуск после Золотого кубка КОНКАКАФ. После него он должен вернуться в расположение команды. Отпуск — около десяти дней», — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

12 июля сборная Ямайки, за которую выступает Николсон, в полуфинале турнира уступила Мексике (0:3) и покинула Золотой кубок КОНКАКАФ.

Сезон РПЛ-2023/24 стартует 21 июля. Таким образом, 26-летний футболист пропустит начало чемпионата России. В первом туре красно-белые сыграют против «Оренбурга».

Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. Контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 26-летний ямаец провел 22 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Шамар Николсон
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