В «Спартаке» высказались о возможном приезде Карреры на матч памяти Цымбаларя: «Всегда рады Массимо»

В «Спартаке» высказались о возможном приезде Карреры на матч памяти Цымбаларя

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что экс-тренер красно-белых Массимо Каррера примет участие в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Матч организует РФС. Если Каррера приедет, будем рады. Мы Массимо всегда рады», — сказал Зеленов «СЭ».

Каррера работал помощником Антонио Конте в «Ювентусе» с 2009 по 2014 год. В 2016 году он возглавил «Спартак», который привел к золоту чемпионата России. После работы в московской команде итальянский специалист был главным тренером АЕКа и «Бари».