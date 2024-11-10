В «Спартаке» обсудят будущее некоторых футболистов команды в начале декабря

Сегодня, 15:00
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем ряда игроков команды.
— Была информация, что зимой пройдет собрание, где будут принимать решение по многим футболистам.
— Не думаю, что это какая-то сенсация: в клубе руководители собираются, чтобы обсудить подготовку к трансферному окну. Это нормально. Думаю, что во всех клубах такое есть.
— Встреча будет в декабре?
— В начале декабря.
После 14 матчей РПЛ красно-белые идут на 5-м месте в турнирной таблице с 25 очками.