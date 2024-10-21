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Сегодня, 11:01

В «Спартаке» объяснили отказ в стажировке Александру Мостовому

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Пресс-служба «Спартака» прокомментировала информацию об отмене стажировки экс-игрока команды Александра Мостового в клубе.

«Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» — говорится в ответе пресс-службы.

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

В начале октября Мостового экстренно госпитализировали из-за камней в почках. 15 октября он сообщил о выписке из больницы.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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