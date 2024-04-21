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21 апреля, 23:48

В «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера: «Гильермо устал и не справлялся»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о причинах отставки бывшего главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

— Сколько кандидатов на должность главного тренера, ведутся ли поиски?

— Не могу комментировать, это было бы неправильно. Переговоры должны вестись в тишине.

— Писали, что после «Сочи» Абаскаль сдался и было принято решение об отставке. Действительно ли это так?

— Да, я бы сказал, что решение было связано с тем, что, на мой взгляд, действительно, Гильермо устал и не справлялся, наверное, с давлением, которое на него оказывалось. Искренне думаю, что перед каждой игрой он отдавал всего себя, старался. Но бывает, что не получается, — сказал Малышев.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля. 35-летний испанец возглавлял команду с лета 2022 года.

После ухода Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал его бывший ассистент Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые разгромили «Ростов» (5:1) в 25-м туре РПЛ.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
Олег Малышев
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