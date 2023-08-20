В «Спартаке» объяснили отсутствие Бальде и Маслова в матче с «Зенитом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие Кейта Бальде и Павла Маслова в заявке команды на матч 5-то тура РПЛ против «Зенита».

— Не увидели Маслова и Бальде. Что с ними?

— Обычная история. Заявка ограничена. Сегодня они в нее не попали.

— Шамар Николсон остается вне заявки. Почему?

— Он пока набирает форму. Посмотрим. Всему свое время.

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.