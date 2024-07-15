Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:52

В «Спартаке» объяснили отсутствие Дуарте и Тавареша в заявке на матч с «Насафом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в заявке на товарищеский матч с «Насафом».

«Работают по индивидуальной программе», — сказал Зеленов «СЭ».

Матч пройдет на «Лукойл Арене» 15 июля. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Насаф» — серебряный призер минувшего сезона в чемпионате Узбекистана и действующий обладатель Кубка страны. На данный момент команда лидирует в узбекской суперлиге.

Ранее «Спартак» провел в межсезонье 4 товарищеских матча. Команда Деяна Станковича обыграла «Торпедо» (3:1) и «Уфу» (1:0), а также сыграла вничью с «Актобе» (1:1) и проиграла «Динамо» (1:1, пенальти 4:5).

ФК Насаф
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Дмитрий Зеленов
Томаш Тавареш
0
Читайте также
Беременная Марго Робби и болеющая принцесса Кейт появились на Уимблдоне
Топ-8 вундеркиндов в истории Евро
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Душный первый тайм, восхитительный Ямаль, подвиг Ольмо и титул не отдали «убийцам футбола». Что случилось в финале Евро-2024 Испания - Англия
Академия Плющенко потребовала у фигуристки деньги после смены школы
Оставившая чемодан с телом сына жительница Перми признала вину в его убийстве
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Барселона» проявляет интерес к Венделу
«Зенит» не устраивает предложение «Галатасарая» по Венделу
Личка считает, что старт сезона будет тяжелым для «Динамо»
Джикия и Антон Миранчук определятся с новыми клубами до начала сентября
«Акрон» в товарищеском матче обыграл «Антальяспор»
Александр Медведев о разговорах про возможный переход Соболева в «Зенит»: «Народу же надо о чем-то говорить»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Личка считает, что старт сезона будет тяжелым для «Динамо»

«Зенит» не устраивает предложение «Галатасарая» по Венделу