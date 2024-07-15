В «Спартаке» объяснили отсутствие Дуарте и Тавареша в заявке на матч с «Насафом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в заявке на товарищеский матч с «Насафом».

«Работают по индивидуальной программе», — сказал Зеленов «СЭ».

Матч пройдет на «Лукойл Арене» 15 июля. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Насаф» — серебряный призер минувшего сезона в чемпионате Узбекистана и действующий обладатель Кубка страны. На данный момент команда лидирует в узбекской суперлиге.

Ранее «Спартак» провел в межсезонье 4 товарищеских матча. Команда Деяна Станковича обыграла «Торпедо» (3:1) и «Уфу» (1:0), а также сыграла вничью с «Актобе» (1:1) и проиграла «Динамо» (1:1, пенальти 4:5).