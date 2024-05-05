В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова в заявке команды на матч с «Пари НН»

Сегодня, 17:16
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о физическом состоянии трех игроков клуба — голкипера Александра Селихова, защитника Срджана Бабича и хавбека Даниила Зорина.
«Бабич и Зорин продолжают восстановление, Селихов приболел и остался в Москве», — сказал Зеленов.
В воскресенье, 5 мая, «Спартак» проведет выездной матч с «Пари НН» в рамках 27-го тура РПЛ. Встреча состоится в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 мск.
На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Нижегородцы идут 12-ми (28).