В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова в заявке команды на матч с «Пари НН»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о физическом состоянии трех игроков клуба — голкипера Александра Селихова, защитника Срджана Бабича и хавбека Даниила Зорина.

«Бабич и Зорин продолжают восстановление, Селихов приболел и остался в Москве» , — сказал Зеленов.

В воскресенье, 5 мая, «Спартак» проведет выездной матч с «Пари НН» в рамках 27-го тура РПЛ. Встреча состоится в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 мск.

На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Нижегородцы идут 12-ми (28).