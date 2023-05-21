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РПЛ

Сегодня, 15:17

В «Спартаке» объяснили, почему клуб не обратился в комитет по этике из-за слов игрока «Зенита»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков.
Михаил Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему клуб не обратился в комитет по этике из-за празднования «Зенита».

«Мы пляшем от себя. То, что делает «Зенит» — это дело «Зенита». Комментировать слова и поступки игроков «Зенита» — не наша забота», — сказал Зеленов.

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков совместно с болельщиками команды использовал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака» во время празднования чемпионства.

На данный момент «Спартак» с 50 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ. Начало матча — 16.30 по московскому времени.

Александр Кержаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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