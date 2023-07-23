В «Спартаке» объяснили, почему Медина пропустит матч с «Оренбургом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему полузащитник «Спартака» Хесус Медина не попал в заявку на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет», — сообщил Зеленов.

Ранее сам Медина заявил, что пропустит игру с «Оренбургом» не из-за травмы.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится в воскресенье, 23 июля на «Открытие Банк Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.